До 10 500 гривен: Кабмин повысил оплату труда в «Армии восстановления» — Finance.ua
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До 10 500 гривен: Кабмин повысил оплату труда в «Армии восстановления»

Казна и Политика
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Фото: Мариенко Андрей
Фото: Мариенко Андрей
Правительство повысило оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта Армия восстановления в полтора раза — до 10 050 грн.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Армия восстановления — это проект, который мы запустили осенью прошлого года для того, чтобы финансово поддержать людей, временно лишившихся работы. Мы предоставляем им возможность приобщиться к выполнению общественно полезных работ и получать за это плату от государства в размере минимальной зарплаты. За почти год действия этого проекта к таким работам было привлечено более 62 тысяч безработных в 19 регионах. Мы приняли решение об увеличении в полтора раза оплаты труда за выполнение таких работ", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Как увеличатся выплаты:

  • оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полный месяц увеличивается с 6700 грн до 10 050 грн;
  • с 1 января 2024 года она вырастет до 10 650 грн;
  • с 1 апреля 2024 года — до 12 000 грн.
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Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.
Чаще всего безработных привлекают к:
  • работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
  • разгрузке, расфасовке и доставке гуманитарной помощи;
  • предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;
  • плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонту военной амуниции;
  • помощи по уходу за раненными военнослужащими в медучреждениях;
  • разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
  • обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
  • строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;
  • работам по заготовке дров для нужд военных и населения.
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По материалам:
Finance.ua
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