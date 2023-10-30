До 10 500 гривен: Кабмин повысил оплату труда в «Армии восстановления» — Finance.ua

До 10 500 гривен: Кабмин повысил оплату труда в «Армии восстановления» Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Фото: Мариенко Андрей

Правительство повысило оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта Армия восстановления в полтора раза — до 10 050 грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Армия восстановления — это проект, который мы запустили осенью прошлого года для того, чтобы финансово поддержать людей, временно лишившихся работы. Мы предоставляем им возможность приобщиться к выполнению общественно полезных работ и получать за это плату от государства в размере минимальной зарплаты. За почти год действия этого проекта к таким работам было привлечено более 62 тысяч безработных в 19 регионах. Мы приняли решение об увеличении в полтора раза оплаты труда за выполнение таких работ", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Как увеличатся выплаты:

оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полный месяц увеличивается с 6700 грн до 10 050 грн;

с 1 января 2024 года она вырастет до 10 650 грн;

с 1 апреля 2024 года — до 12 000 грн.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

Чаще всего безработных привлекают к:

работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузке, расфасовке и доставке гуманитарной помощи;

предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;

плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонту военной амуниции;

помощи по уходу за раненными военнослужащими в медучреждениях;

разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;

работам по заготовке дров для нужд военных и населения.

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