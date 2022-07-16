Для украинцев будут внедряться европейские стандарты соцзащиты — Finance.ua

Для украинцев будут внедряться европейские стандарты соцзащиты Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Министерство социальной политики начало переговоры с Европейским парламентом по координации национальной системы социальной защиты с системами стран ЕС.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

В первую очередь, речь идет о распространении на украинцев, вынужденно переместившихся на территорию ЕС, Регламента ЕС № 883 «О координации систем социальной защиты», который распространяется на все страны Евросоюза и Швейцарию.

Речь идет о:

— свободном передвижении работников в ЕС — то есть возможность свободно искать работу в странах-членах Евросоюза без необходимости получения разрешения на трудоустройство, проживать в связи с этим на ее территории, оставаться там после завершения трудовых отношений и иметь равные права с гражданами соответствующей страны по трудоустройству, условиям труда, социальным и налоговым льготам;

— экспорте различных пособий — то есть денежная помощь, выплачиваемая по законодательству одного или нескольких государств-членов ЕС или в соответствии с положениями Регламента, не подлежит сокращению, изменениям, приостановлению, изъятию или конфискации на том основании, что получатель этой помощи (члены его семьи) е) проживают в другом государстве-члене ЕС;

— возможности сохранения на определенный период времени права получать пособие по безработице при переезде в другое государство-член ЕС с целью поиска работы;

— электронном документообороте между странами-членами ЕС и т.д.

Важно выделить и приоретизировать вопросы, требующие внесения изменений в наше национальное законодательство и имплементацию определенных европейских регуляций. Если мы начнем это уже сейчас, то это станет фактической постепенной интеграцией в ЕС в социальной сфере еще до обретения Украиной статуса страны-члена ЕС. Наша цель — как можно быстрее обеспечить для украинцев гарантии, равные возможности и свободу передвижения, которые предоставляют универсальные стандарты координации социальной защиты в европейском пространстве, — подчеркнула заместитель министра социальной политики по вопросам евроинтеграции Анна Сергеева.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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