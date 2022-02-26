Для эвакуации по железной дороге не нужно покупать билеты — Верещук — Finance.ua
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Для эвакуации по железной дороге не нужно покупать билеты — Верещук

Сегодня 10:18Казна и Политика
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ВокзалВокзал, kiev.vgorode.ua
Для эвакуации по железной дороге не нужно покупать билеты.
Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала «Рада» сказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
«Не нужно покупать билеты, нужно просто приехать на пункт сбора, посмотреть у себя в местных средствах информации адрес такого пункта или железнодорожный вокзал, вас посадят в поезд и вы найдете убежище на той территории, где меньше стреляют, поскольку сейчас вся Украина стала фронтом» , — сказала Верещук.
Каждый час Укрзализныця вывозит из-под обстрелов более четырех тысяч украинцев.
Дополнительные эвакуационные поезда отправляются из Мариуполя, Волновахи, Запорожья, Киева, Попасной, Рубежного, Северска и Винницы.
По материалам: Укрінформ
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