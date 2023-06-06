Десятка бестселлеров мая 2023 года, по версии Укравтопрома (инфографика) — Finance.ua

Десятка бестселлеров мая 2023 года, по версии Укравтопрома (инфографика) Сегодня 09:29 — Технологии&Авто

Десятка бестселлеров мая 2023 года, по версии Укравтопрома (инфографика)

По данным Укравтопрома, в мае компактный кроссовер RENAULT Duster продолжил удерживать лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

За месяц этот автомобиль выбрали 472 покупателя.

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% майского рынка новых легковушек.



Напомним, за первые два месяца этого года в Украине Напомним, за первые два месяца этого года в Украине значительно выросла средняя стоимость проданных новых автомобилей. Теперь она составляет 33,5 тыс. евро, хотя еще год назад за первые 2 довоенных месяца 2022 года средняя стоимость проданных новых автомобилей составляла 27,7 тыс. евро. То есть выросла на 21% в эквиваленте в евро.

Средняя стоимость проданного автомобиля в Украине увеличивается на протяжении всего прошлого года. По итогам 2022 средняя стоимость авто в Украине составила 30,7 тыс. евро. Хотя в конце года составило около 32 тыс. евро.

То есть за первые месяцы текущего года средняя цена еще выросла и достигла показателя в 33,5 тыс. евро.

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