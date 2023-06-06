Десятка бестселлеров мая 2023 года, по версии Укравтопрома (инфографика) — Finance.ua
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Десятка бестселлеров мая 2023 года, по версии Укравтопрома (инфографика)

Технологии&Авто
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Десятка бестселлеров мая 2023 года, по версии Укравтопрома (инфографика)
Десятка бестселлеров мая 2023 года, по версии Укравтопрома (инфографика)
По данным Укравтопрома, в мае компактный кроссовер RENAULT Duster продолжил удерживать лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.
За месяц этот автомобиль выбрали 472 покупателя.
За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% майского рынка новых легковушек.
Десятка бестселлеров мая 2023 года, по версии Укравтопрома (инфографика)

Напомним, за первые два месяца этого года в Украине значительно выросла средняя стоимость проданных новых автомобилей. Теперь она составляет 33,5 тыс. евро, хотя еще год назад за первые 2 довоенных месяца 2022 года средняя стоимость проданных новых автомобилей составляла 27,7 тыс. евро. То есть выросла на 21% в эквиваленте в евро.
Средняя стоимость проданного автомобиля в Украине увеличивается на протяжении всего прошлого года. По итогам 2022 средняя стоимость авто в Украине составила 30,7 тыс. евро. Хотя в конце года составило около 32 тыс. евро.
То есть за первые месяцы текущего года средняя цена еще выросла и достигла показателя в 33,5 тыс. евро.
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По материалам:
Finance.ua
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