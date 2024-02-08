Десять секунд и без комиссий: каким Европарламент видит будущее банковских переводов в ЕС — Finance.ua

Десять секунд и без комиссий: каким Европарламент видит будущее банковских переводов в ЕС Сегодня 18:20 — Финтех и Карты

Десять секунд и без комиссий: каким Европарламент видит будущее банковских переводов в ЕС

Десять секунд и без комиссий — такими видят европарламентарии переводы в режиме реального времени внутри банковской системы Евросоюза.

Соответствующее решение было принято 7 февраля в Брюсселе, сообщает ARD

Многие клиенты банков в Европе жалуются, что при переводе денег списание с банковского счета происходит мгновенно, но до получателя средства идут пару дней, а то и дольше, если перевод был произведен перед выходными.

Отныне ситуация должна поменяться, так как новый закон гласит: «европейские банки обязаны предлагать клиентам денежные переводы в режиме реального времени. До получателя средства должны идти не более 10 секунд, а комиссионные платежи со временем должны быть отменены».

На основании принятого закона Еврокомиссия издаст соответствующую директиву, обязательную для исполнения всеми банковскими учреждениями внутри банковской системы Евросоюза.

Изменения с одобрением восприняли европейские предприниматели, так как они в скором времени позволят быстро проводить платежи прямо со смартфона.

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