«Дерегуляционная гильотина»: количество разрешений для бизнеса в Украине планируют сократить — Finance.ua

«Дерегуляционная гильотина»: количество разрешений для бизнеса в Украине планируют сократить
Комитет экономического развития одобрил в первом чтении законопроект о так называемой «дерегуляционной гильотине», который позволит не применять большинство лицензий и разрешений, которые сегодня вынужден получать бизнес.
Об этом рассказала народный депутат «Слуги Народа» Роксолана Пидласая.
«В Украине сегодня 1295+ бумажек (разрешений, согласований, выводов, свидетельств, согласий, деклараций, уведомлений и т. п.), при отсутствии которых бизнес кошмарят службы, инспекции и учреждения. Фактически предлагается ввести принцип двойного требования к необходимости документа: в Украине будут требоваться только разрешительные документы, которые определены законом и отнесены Кабмином к обязательным», — отметила она.
По ее словам, создавать новые разрешения Кабмин не может сейчас и не сможет в будущем. Но для того чтобы добавить новое разрешение или лицензию в перечень обязательных, Кабмин должен исключить из него 2 других — принцип 1-in-2-out.
«Все необходимые разрешительные документы должны быть доступны для получения в электронной форме через „Дія“. Предприниматель может делать все, что не нарушает свободы других людей и не подвергает общество опасности», — подчеркнула Роксолана Пидласая.
Справка Finance.ua:
- как сообщила Государственная регуляторная служба, что проектом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения бизнеса (дерегуляция)» предусматривается отмена 17 разрешений;
- речь идет о сокращении 20% разрешений, то есть пятой части всего Перечня документов разрешительного характера;
- реализация Закона позволит улучшить условия ведения бизнеса, упорядочить количество документов разрешительного характера путем отмены разрешительных документов (объектов, на которые они выдаются), которые не актуальны, дублируются и не содержат рисков (угроз) для жизни граждан, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности государства.
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