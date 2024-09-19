Депутаты приняли закон о превентивной реструктуризации долгов — Finance.ua

Депутаты приняли закон о превентивной реструктуризации долгов Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Депутаты приняли закон о превентивной реструктуризации долгов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10 143 о внесении изменений в Кодекс Украины о введении процедур превентивной реструктуризации.

Об этом сообщил в Телеграме народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

За принятие закона проголосовали 272 народных депутата.

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«Законопроект № 10 143 — Внесение изменений в КУ по процедурам банкротства и другим законодательным актам Украины об имплементации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и введении процедур превентивной реструктуризации», — отметил Железняк.

Закон вводит инструмент превентивной реструктуризации долгов бизнеса, что позволит компаниям, стоящим перед финансовыми трудностями, избежать неплатежеспособности и продолжить свою деятельность.

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Превентивная реструктуризация — это система управленческих, финансовых, правовых, технических мероприятий или любые изменения в операционной модели бизнеса, осуществляемые для предотвращения рисков неплатежеспособности. Такой механизм эффективнее, быстрее (длится не дольше 6 месяцев) и в разы дешевле процедуры досудебной санации и банкротства.

Укрінформ По материалам:

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