Депутаты, банкиры, миллиардеры: Япония заморозила активы еще 17 россиян — Finance.ua

Депутаты, банкиры, миллиардеры: Япония заморозила активы еще 17 россиян

Сегодня 12:31 — Фондовый рынок

Япония вводит санкции и замораживает активы 17 россиян, пишет Reuters со ссылкой на Минфин Японии.

Ключевые факты

В новом санкционном списке Японии — 11 депутатов российской Думы, пять членов семьи банкира Юрия Ковальчука, а также миллиардер Виктор Вексельберг.

Всего с начала войны Япония наложила санкции на 61 россиянина.





В начале марта Япония ввела санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и других чиновников.

Во вторник, 15 марта, США также ввели дополнительные санкции против 11 человек из оборонной сферы россии, в частности, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Тимура Иванова и генерального директора «рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Осуждая войну в Украине, санкции против рф вводит весь мир. Российские олигархи научились их обходить благодаря юристам, расплывчатым нормам и «тихим гаваням».

Как пишет Forbes, для многих российских олигархов санкции — обычная вещь. С момента российской аннексии Крыма в 2014 году 20 миллиардеров попали под санкции ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Канады. Против девяти ввели санкции после вторжения в Украину 24 февраля.

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