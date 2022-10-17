Депозиты населения в валюте выросли впервые с начала войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Депозиты населения в валюте выросли впервые с начала войны

Кредит&Депозит
111
Депозиты населения в валюте выросли впервые с начала войны
Депозиты населения в валюте выросли впервые с начала войны
В сентябре 2022 года впервые с начала войны был зафиксирован рост депозитов населения в валюте — на $51 млн, или на 0,6%.
Об этом сообщил глава налогового и финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram-канале.
По его мнению, это результат валютной либерализации, поскольку в июле Нацбанк разрешил покупать в банках безналичные доллары и евро с условием обязательного размещения на депозит.
Читайте также
Депозиты населения в гривне в сентябре выросли на 8,4 млрд грн, или 1,6%. В целом с начала войны гривневые вклады населения увеличились на 121,5 млрд грн, или на 28,4%.
В корпоративном секторе депозиты в сентябре выросли сразу на 30,3 млрд грн (+6,2%). Общая сумма вкладов предприятий увеличилась на 13,8 млрд грн в прошлом месяце (+2,7%).

Депозиты на Украине во время войны. Стоит ли переживать за свои деньги? 🧐

«Рост вкладов бизнеса может свидетельствовать о его адаптации к условиям военной экономики и определенном улучшении финансового состояния предприятий. Это можно наблюдать и по росту объемов экспорта, которые в сентябре достигли максимума с начала войны», — отмечает нардеп.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Получить больше с депозита
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.