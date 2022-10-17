Депозиты населения в валюте выросли впервые с начала войны — Finance.ua

Депозиты населения в валюте выросли впервые с начала войны Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

Депозиты населения в валюте выросли впервые с начала войны

В сентябре 2022 года впервые с начала войны был зафиксирован рост депозитов населения в валюте — на $51 млн, или на 0,6%.

Об этом сообщил глава налогового и финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

По его мнению, это результат валютной либерализации, поскольку в июле Нацбанк разрешил покупать в банках безналичные доллары и евро с условием обязательного размещения на депозит.

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Депозиты населения в гривне в сентябре выросли на 8,4 млрд грн, или 1,6%. В целом с начала войны гривневые вклады населения увеличились на 121,5 млрд грн, или на 28,4%.

В корпоративном секторе депозиты в сентябре выросли сразу на 30,3 млрд грн (+6,2%). Общая сумма вкладов предприятий увеличилась на 13,8 млрд грн в прошлом месяце (+2,7%).

«Рост вкладов бизнеса может свидетельствовать о его адаптации к условиям военной экономики и определенном улучшении финансового состояния предприятий. Это можно наблюдать и по росту объемов экспорта, которые в сентябре достигли максимума с начала войны», — отмечает нардеп.

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