Денежное пособие в сентябре: кто и как может получить в 6600 гривен — Finance.ua
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Денежное пособие в сентябре: кто и как может получить в 6600 гривен

Личные финансы
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Многие государственные и международные организации изъявили желание помогать украинцам, пострадавшим в результате войны. Граждане могут получить материальную помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine. С начала войны организация поддерживает украинцев, пострадавших в результате войны. На пособие могут рассчитывать:
  • семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;
  • многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
  • беременные и кормящие женщины;
  • женщины или мужчины, самостоятельно содержащие семью;
  • лица старше 50 лет с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью/с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.
Украинцы могут получить пособие, если они находятся в Киеве, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне, Луганске, Донецке, Житомире, Запорожье, Чернигове и в их областях.
Для получения пособия следует предоставить:
  • копию/фото паспорта и прописки,
  • идентификационный код,
  • свидетельство о рождении,
  • документ, подтверждающий критерий уязвимости.
При обработке запроса документы автоматически подтянутся в базу данных. В случае одобрения заявителю отправят SMS о начислении средств.
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По материалам:
Технофан
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