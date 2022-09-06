Денежное пособие в сентябре: кто и как может получить в 6600 гривен — Finance.ua

Денежное пособие в сентябре: кто и как может получить в 6600 гривен Сегодня 09:03 — Личные финансы

Многие государственные и международные организации изъявили желание помогать украинцам, пострадавшим в результате войны. Граждане могут получить материальную помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine. С начала войны организация поддерживает украинцев, пострадавших в результате войны. На пособие могут рассчитывать:

семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;

многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;

беременные и кормящие женщины;

женщины или мужчины, самостоятельно содержащие семью;

лица старше 50 лет с инвалидностью;

лица с инвалидностью/с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Украинцы могут получить пособие, если они находятся в Киеве, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне, Луганске, Донецке, Житомире, Запорожье, Чернигове и в их областях.

Для получения пособия следует предоставить:

копию/фото паспорта и прописки,

идентификационный код,

свидетельство о рождении,

документ, подтверждающий критерий уязвимости.

При обработке запроса документы автоматически подтянутся в базу данных. В случае одобрения заявителю отправят SMS о начислении средств.

Технофан По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.