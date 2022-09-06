Денежное пособие в сентябре: кто и как может получить в 6600 гривен — Finance.ua

Денежное пособие в сентябре: кто и как может получить в 6600 гривен
Многие государственные и международные организации изъявили желание помогать украинцам, пострадавшим в результате войны. Граждане могут получить материальную помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine. С начала войны организация поддерживает украинцев, пострадавших в результате войны. На пособие могут рассчитывать:
- семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;
- многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
- беременные и кормящие женщины;
- женщины или мужчины, самостоятельно содержащие семью;
- лица старше 50 лет с инвалидностью;
- лица с инвалидностью/с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.
Украинцы могут получить пособие, если они находятся в Киеве, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне, Луганске, Донецке, Житомире, Запорожье, Чернигове и в их областях.
Для получения пособия следует предоставить:
- копию/фото паспорта и прописки,
- идентификационный код,
- свидетельство о рождении,
- документ, подтверждающий критерий уязвимости.
При обработке запроса документы автоматически подтянутся в базу данных. В случае одобрения заявителю отправят SMS о начислении средств.
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