Денежное пособие на аренду жилья в Украине: кто может получить средства — Finance.ua

Денежное пособие на аренду жилья в Украине: кто может получить средства Сегодня 14:03 — Личные финансы

Денежное пособие на аренду жилья в Украине: кто может получить средства

Некоторые семьи внутренних переселенцев имеют право на получение финансовой помощи на аренду жилья.

Подробно, кто и как может получить помощь, рассказали специалисты БФ «Право на защиту».

«Благотворительный Фонд „Право на защиту“ при поддержке ГФУ (UHF) проводит сбор данных для получения денежного пособия на аренду жилья в 2024 году. Проект реализуется в г. Виннице, Винницкой области и в г. Днепр, Днепропетровской области. Его целью является поддержать семьи ВПЛ после вынужденного перемещения и содействия их интеграции и адаптации в новых громадах в течение шести месяцев», — говорится в разъяснении.

Кто может получить пособие?

Семьи ВПЛ, которые были вынуждены переместиться после 24.02.2022, и еще не получали целевое денежное пособие на аренду жилья от международных организаций, а также принадлежат к одной из таких категорий населения:

ВПЛ, проживающие в местах временного проживания (МВП), способных оплачивать частную аренду жилья по истечении срока действия программы денежного пособия на аренду жилья;

ВПЛ, проживающие в МВП под угрозой выселения, особенно проживающие в школах и детских садах, в связи с возвращением этих учреждений к учебному процессу;

ВПЛ, уже проживающие в арендованном жилье, находятся под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме как переселиться в МВП;

Новоприбывшие ВПЛ (до 1-го года в момент регистрации в проекте), не желающие проживать в МВП.

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Претенденты на участие в программе также должны отвечать хотя бы одному из критериев уязвимости:

семья с одним из родителей (приоритет будет предоставляться женщине, самостоятельно возглавляющей домохозяйство) с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет (до 23 лет при условии обучения на очной форме или дуальной форме) или с пожилыми людьми (55 лет и старше);

семья, состоящая из одного / нескольких одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими людьми с особыми потребностями (инвалидность, ВИЧ, туберкулез, тяжелое медицинское состояние (поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный) I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, тяжелые травмы, потребность в трансплантации органа, потребность в паллиативной помощи)); наличие болезни должно быть подтверждено медицинской справкой.

приемные семьи, воспитывающие детей без сопровождения и детей, разлученных с родителями (документально подтверждено);

домохозяйства с тремя или более детьми младше 18 лет (не включительно);

домохозяйства с беременными женщинами или женщинами, с детьми младше трех лет.

Все вышеперечисленные целевые группы должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Для этого они должны иметь понимание продолжительности денежного пособия и план последующей активности для получения возможности оплачивать аренду.

Домохозяйство также должно иметь возможность найти жилье для аренды и оплатить первые два месяца его аренды.

Способ подачи заявки на участие в программе

Заполнить анкету претендента на участие в проекте можно самостоятельно, перейдя по ссылке https://forms.gle/Mea6D6UNZKzcpouU8

После подачи заявки, информация в ней будет дополнительно проверена на соответствие условиям программы, а также на факт получения подобного пособия от других международных организаций.

Способ выплаты денежного пособия

Домохозяйства, которые станут участниками программы, будут получать денежные средства на расчетный счет тремя платежами. Такой банковский счет должен быть действителен еще не менее 6−8 месяцев, а также:

принадлежать именно вам;

быть гривневым;

не быть социальным, кредитным, из программ «єПідтримка» / «єМалятко».

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