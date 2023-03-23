Денежное пособие 16 тыс. грн от Красного Креста: кто из украинцев сможет получить — Finance.ua

Денежное пособие 16 тыс. грн от Красного Креста: кто из украинцев сможет получить Сегодня 12:03 — Личные финансы

Денежное пособие 16 тыс. грн от Красного Креста: кто из украинцев сможет получить

В среду, 22 марта, стартовал второй этап совместного проекта Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны, получивших инвалидность I или II группы в результате войны, пишет Правительственный портал.

могут подать заявление на получение денежного пособия через информационный ресурс Е-ветеран (eveteran.gov.ua) по Следующие 15 тысяч заявителейна получение денежного пособия через информационный ресурс Е-ветеран (eveteran.gov.ua) по ссылке

Напомним, в конце февраля были получены первые 10 тысяч заявлений. В дальнейшем, по условиям совместного проекта, возможность подачи заявлений была временно приостановлена для проведения мониторинга качества предоставления услуги, завершения процесса выплаты средств на банковские карты заявителям и усовершенствования технических процессов.

За это время командой специалистов Минветеранов был усовершенствован процесс подачи заявлений, модернизирован интерфейс сайта Е-ветеран — стал более адаптивным для поиска и просмотра необходимой информации. Это значительно облегчит реализацию второго этапа оформления заявлений для последующих 15 тысяч заявителей на выплату денежного пособия.

Кто может получить пособие

Проект распространяется на совершеннолетних граждан Украины, которым в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

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Лица с инвалидностью в результате войны I или II группы смогут получить пособие единовременно одним платежом на банковский счет заявителя в размере 4 000 гривен в месяц. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев независимо от получения ими других видов пособия.

Как подать заявление в электронной форме

Важно! Перед тем, как подавать заявку, убедитесь, что у вас есть электронная подпись. Подробную информацию о том, как его получить, можно найти по ссылке

Зайдите на страницу сайта eveteran.gov.ua. Для начала перейдите по ссылке «Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны».

Пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Проверьте свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты. Если у вас нет банковского гривневого счета, вы можете открыть его в одном из банков по выбору и узнать его международный номер IBAN. Если международный номер банковского счета IBAN изменился, необходимо подать новое заявление на сайте eveteran.gov.ua.

Перед отправкой заявления повторно проверьте свои данные и согласитесь на обработку и передачу данных о себе для получения денежного пособия от международной организации.

Заявление будет направлено в Минветеранов, где будет верифицировано наличие статуса ветерана войны — лица с инвалидностью I или II группы заявителя в Едином государственном реестре ветеранов войны. Если лицо соответствует этому критерию, то обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются в Красный Крест Украины для последующей выплаты поособия на указанный в заявлении банковский счет.



Уведомление о начислении или отказе не будет направляться заявителям по соображениям безопасности данных ветеранов войны.

В случае неполучения выплаты в указанный срок звоните Минветеранам по номеру: +380636889596*.

Также обращается внимание на то, что подача заявки на получение денежного пособия бесплатна и заполняется получателем самостоятельно.

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