Деньги за возвращение домой: что известно о выплатах украинцам в Чехии — Finance.ua

Деньги за возвращение домой: что известно о выплатах украинцам в Чехии
С июня по ноябрь 2024 года в Чехии будет работать пилотный проект, который поможет украинцам вернуться домой, заявляли в Министерстве внутренних дел Чехии.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Правительство Чехии утвердило пилотную программу, которая будет способствовать тем украинцам, которые хотят вернуться в Украину.
«Мы хотим предложить помощь тем, кто, например, по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой. Эта помощь будет в основном в покупке билетов, в некоторых особо серьезных случаях, например, в оказании скорой помощи», — сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
По пилотному проекту поддержку получат 430 человек:
- 400 из них получат билеты домой;
- еще 30 тяжелобольным предоставят специальный медицинский транспорт.
Подать заявку на возвращение в Украину можно один раз. Если после этого человек подаст заявление на проживание в течение следующих 12 месяцев в Чехии, ему придется оплатить половину расходов на возвращение.
Справка Finance.ua:
- Изменения в программу поддержки украинцев с временной защитой в Чехии вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно новшествам, беженцы должны будут выехать из временного жилья через 90 дней проживания и искать квартиры или комнаты самостоятельно. В настоящее время действует ограничение в 150 дней.
- 3 апреля 2024 года Министерство внутренних дел Чехии представило поправки к закону Lex Ukraine. Благодаря этим поправкам, украинцы смогут получить разрешение на долгосрочное проживание после выполнения определенных условий.
- Министерство информирует, что украинские беженцы, не нуждающиеся в помощи государства и экономически независимые от него, смогут выйти из статуса временной защиты и получить статус в соответствии с законом «О проживании иностранцев» в форме долгосрочного проживания.
Подробно об условиях оказания гуманитарной помощи в Чехии читайте в статье по ссылке.
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