Демограф спрогнозировала, сколько украинцев могут не вернуться из-за границы после окончания войны — Finance.ua

Демограф спрогнозировала, сколько украинцев могут не вернуться из-за границы после окончания войны Сегодня 20:29 — Казна и Политика

Демограф спрогнозировала, сколько украинцев могут не вернуться из-за границы после окончания войны

После окончания войны в Украину могут вернуться более трети тех, кто выехал из-за боевых действий за границу, а остальные — останутся в странах временного убежища.

Такое мнение в интервью Радио Свобода высказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

«Исследования, которые проводились в ХХ веке, свидетельствуют, что возвращается примерно треть выехавших. Я думаю, что в Украину вернется больше. Во-первых, гораздо сильнее настроения на возвращение... Все зависит от военных действий, с одной стороны, и экономической ситуации — с другой. Если рабочие места здесь появятся, если будет положительная динамика и экономическая, и в плане восстановления жилья, то многие вернутся. А если мы не сможем ничего поделать, то, к сожалению, даже те, кто хотел бы вернуться, не смогут вернуться», — прогнозирует демограф.

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В целом, по словам Либановой, именно миграционные процессы окажут наибольшее влияние на демографическую ситуацию в Украине во время войны.

«Старшая школа и высшие учебные заведения, те (подростки. — Ред.), кто там (за границей. — Ред.) поступил, они, скорее всего, не вернутся. Подавляющее большинство из них останется уже за границей. Возможно, они вернутся потом, когда завершат обучение, если здесь будут такие выигрышные условия труда, если можно будет заработать нормально денег, они вернутся. А те, кто сейчас посещает детский сад и младшую школу, больше будет зависеть от ситуации с их родителями», — отметила она.

Демограф также предполагает, что в будущем между украинцами, во время войны остававшимися дома, и украинцами, которые во время войны были за границей, может возникнуть определенное разделение.

«Разделение общественное будет. Здесь мы этого не избежим. Насколько оно будет критично? Думаю, что будет не критично. Думаю, что, как говорится, все „устаканится“. Но определенное разделение будет. Агрессии я не ожидаю вовсе. И я даже не о недовольстве. Я скорее ожидаю такого ощущения превосходства со стороны тех, кто все время находился здесь», — отметила Либанова.

Радіо Свобода По материалам:

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