В Польше ожидают увеличения потока украинских беженцев — Finance.ua
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В Польше ожидают увеличения потока украинских беженцев

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Президент Польши Анджей Дуда ожидает увеличения количества украинских беженцев этой зимой. По его мнению, его страна и Германия должны обратиться в ЕС за помощью.
Об этом пишет The Guardian.
Как отметил Дуда, ЕС должен предоставить Польше и Германии финансовую поддержку, поскольку страны «несут особое бремя в связи с приемом беженцев».
«Я считаю, что мы должны обратиться к европейскому сообществу, чтобы была финансовая поддержка для наших стран, которые несут особое бремя в связи с приемом беженцев из Украины», — заявил Дуда.
По материалам:
РБК-Україна
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