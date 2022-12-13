В Польше ожидают увеличения потока украинских беженцев — Finance.ua

В Польше ожидают увеличения потока украинских беженцев Сегодня 03:55

Президент Польши Анджей Дуда ожидает увеличения количества украинских беженцев этой зимой. По его мнению, его страна и Германия должны обратиться в ЕС за помощью.

Об этом пишет The Guardian

Как отметил Дуда, ЕС должен предоставить Польше и Германии финансовую поддержку, поскольку страны «несут особое бремя в связи с приемом беженцев».

«Я считаю, что мы должны обратиться к европейскому сообществу, чтобы была финансовая поддержка для наших стран, которые несут особое бремя в связи с приемом беженцев из Украины», — заявил Дуда.

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