Дефицит топлива в Украине ликвидируют, но цены могут возрасти — Finance.ua
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Дефицит топлива в Украине ликвидируют, но цены могут возрасти

Сегодня 17:43Личные финансы
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Дефицит топлива в Украине в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Но ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.
На текущей неделе образовался временный ощутимый дефицит топлива на АЗС в отдельных регионах Украины. Данная ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов — это связано, в первую очередь, с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", — сообщила Свириденко.
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Почему топливо сейчас в дефиците? Наблюдающийся дефицит топлива глава Минэкономики объяснила тем, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины.
«В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который был основным производителем топлива в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего. Цель страны-агрессора рф — остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита топлива», — отметила Свириденко.
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При этом она подчеркнула, что правительство с начала войны через Минэнерго и Минэкономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и нефтепродуктами. И напомнила, что ранее были приняты решения, которые существенно снизили влияние на экономику резкого подорожания нефтепродуктов на мировых рынках. В частности, отменен акциз и уменьшен НДС с 20% до 7%.
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По материалам: УНН
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