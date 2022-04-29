Дефицит топлива в Украине ликвидируют, но цены могут возрасти — Finance.ua

Дефицит топлива в Украине ликвидируют, но цены могут возрасти

Сегодня 17:43 — Личные финансы

Дефицит топлива в Украине в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Но ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook

На текущей неделе образовался временный ощутимый дефицит топлива на АЗС в отдельных регионах Украины. Данная ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов — это связано, в первую очередь, с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", — сообщила Свириденко.

Почему топливо сейчас в дефиците? Наблюдающийся дефицит топлива глава Минэкономики объяснила тем, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины.

«В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который был основным производителем топлива в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего. Цель страны-агрессора рф — остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита топлива», — отметила Свириденко.

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При этом она подчеркнула, что правительство с начала войны через Минэнерго и Минэкономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и нефтепродуктами. И напомнила, что ранее были приняты решения, которые существенно снизили влияние на экономику резкого подорожания нефтепродуктов на мировых рынках. В частности, отменен акциз и уменьшен НДС с 20% до 7%.

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