Дефицит кадров из-за мобилизации: как это повлияет на экономику Украины — Finance.ua

Дефицит кадров из-за мобилизации: как это повлияет на экономику Украины Сегодня 08:38

Дефицит кадров из-за мобилизации: как это повлияет на экономику Украины

Дефицит рабочей силы в Украине начинает создавать новые проблемы. Об этом пишет Bloomberg

«Отток персонала, который ослабил украинские силы, отражающие напор россии на поле боя, также подрывает производительность фабрик, строительных площадок, шахт и ресторанов страны, пострадавшей от войны», — пишет издание.

Дефицит рабочей силы стал одной из главных проблем компаний, пытающихся нанять работников, поскольку поиск работы отнимает больше сил у менеджеров. При этом заработная плата должна превышать уровень до вторжения россии в феврале 2022 года.

Закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, направлен на пополнение украинских военных рядов сотнями тысяч военных. Однако недостаток трудоспособных мужчин и женщин становится бременем для крупных и малых предприятий, составляющих основу экономики военного времени.

«Это головоломка для президента Владимира Зеленского, который отчаянно стремится пополнить силы армии, одновременно гарантируя, что дефицит не нанесет вреда экономике, которая ему нужна, чтобы держаться на плаву», — говорится в статье Bloomberg.

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«Сейчас мы находимся в войне на истощение. Очень сложно выбрать между маслом и оружием», — заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью в Киеве.

Проблема будет только усугубляться, уверяют в Bloomberg, поскольку российское вторжение продолжается уже третий год и Киев будет вынужден восполнить пробел, оставленный миллионами людей, которые либо сбежали из страны, либо присоединились к армии, либо пали в боях. Пока украинская армия пытается удержать линию против российского наступления, ее экономика, потерявшая четверть производства с начала вторжения, рискует быть еще более ослабленной из-за сокращения рабочей силы.

Николайчук говорит, что падение экономического производства по сравнению с 2021 годом было связано с сокращением имеющейся рабочей силы примерно на 27% по сравнению с довоенным уровнем.

В дополнение к примерно 6 миллионам людей, бежавшим от войны, эту проблему усугубили мужчины, исчезнувшие в теневой экономике незарегистрированных работников, чтобы уклониться от призыва.



Это политический вызов, который нельзя решить с помощью союзников, отправляющих боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

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