Дефицит госбюджета Украины может достичь рекордных 16-26% ВВП в 2022, - Dragon Capital — Finance.ua

Дефицит госбюджета Украины может достичь рекордных 16-26% ВВП в 2022, - Dragon Capital

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Дефицит госбюджета Украины может достичь рекордных 16-26% ВВП в 2022, - Dragon Capital

Дефицит госбюджета Украины может достичь рекордных 16-26% ВВП в 2022 году.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital.

«Неспровоцированное вторжение россии нанесло большой ущерб украинской экономке. По предварительным оценкам в марте реальный ВВП сократился на 45% г/г, блокировка и минирование акватории Черного моря российскими военно-морскими силами существенно сузило возможности для экспорта и импорта. Около 5 миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну», — говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital.

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Отмечается, что ключевым источником финансирования бюджетного дефицита должны стать внешние ресурсы, в первую очередь, грантовая помощь.

«По нашим оценкам, территории на востоке и юге Украины, которые остаются оккупированными российскими войсками на середину апреля, генерировали примерно 12% от ВВП в довоенные времена. Экономическая активность на остальной территории страны остается подавленной, хотя постепенно восстанавливается», — считает главная экономист компании Елена Билан.

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