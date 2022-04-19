Дефицит госбюджета Украины может достичь рекордных 16-26% ВВП в 2022, - Dragon Capital — Finance.ua
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Дефицит госбюджета Украины может достичь рекордных 16-26% ВВП в 2022, - Dragon Capital

Сегодня 15:11Казна и Политика
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Дефицит госбюджета Украины может достичь рекордных 16-26% ВВП в 2022, - Dragon CapitalДефицит госбюджета Украины может достичь рекордных 16-26% ВВП в 2022, - Dragon Capital
Дефицит госбюджета Украины может достичь рекордных 16-26% ВВП в 2022 году.
Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital.
«Неспровоцированное вторжение россии нанесло большой ущерб украинской экономке. По предварительным оценкам в марте реальный ВВП сократился на 45% г/г, блокировка и минирование акватории Черного моря российскими военно-морскими силами существенно сузило возможности для экспорта и импорта. Около 5 миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну», — говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital.
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Отмечается, что ключевым источником финансирования бюджетного дефицита должны стать внешние ресурсы, в первую очередь, грантовая помощь.
«По нашим оценкам, территории на востоке и юге Украины, которые остаются оккупированными российскими войсками на середину апреля, генерировали примерно 12% от ВВП в довоенные времена. Экономическая активность на остальной территории страны остается подавленной, хотя постепенно восстанавливается», — считает главная экономист компании Елена Билан.
По материалам: Українські Новини
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