Зеленский назвал приоритеты для экономики после войны — Finance.ua

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Зеленский назвал приоритеты для экономики после войны

Сегодня 11:17Казна и Политика
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Зеленский назвал приоритеты для экономики после войныЗеленский назвал приоритеты для экономики после войны
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости выработать четкое понимание развития экономики после войны, назвав при этом ряд приоритетов.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
«Для малого и среднего бизнеса должны обеспечить максимально комфортную и свободную среду с точки зрения налогов и административных условий», — сказал Зеленский.
«Цифровизация — это топ-приоритет. Также топ-приоритет — это безопасность, оборонный потенциал должен быть на новом уровне», — добавил президент.
По словам Зеленского, необходимо довести до конца судебную, антикоррупционную и другие важные реформы. Но все это, подчеркнул он, должно работать на видение того, какой будет Украина «через год, через пять, десять, через двадцать лет после войны».
«Нужно подробно проработать, чтобы когда война закончится, мы были полностью готовы. Мы разрабатываем комплексный план, предусматривающий восстановление разрушенного, модернизацию госструктур и максимальное ускорение развития Украины», — заявил Зеленский.
По его мнению, речь идет не только об объеме работы, но и о переосмыслении того, как будет развиваться страна, какие отрасли могут стать основой роста после войны, какие решения и ресурсы необходимы для того, чтобы увеличить уровень переработки в Украине и «не торговать сырьем , как это было раньше».
По мнению Зеленского, сейчас основные дискуссии идут вокруг денег, фокус необходимо сместить.
«Деньги — это не фундамент для развития страны. Идеи, люди — вот фундамент», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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