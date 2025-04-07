Дебютировал 500-сильный заряженный хэтчбек Audi (фото) — Finance.ua

Дебютировал 500-сильный заряженный хэтчбек Audi (фото) 07.04.2025, 01:24 — Технологии&Авто

Дебютировал 500-сильный заряженный хэтчбек Audi (фото)

Audi RS3 получил новую экстремальную модификацию. Заряженный седан и хэтчбек доработали в ателье ABT Sportsline.

Об этом сообщается на официальном сайте немецкой тюнинг-компании.

Проект окрестили ABT RS3-R. Основное внимание было уделено силовому агрегату Audi RS3. Новый интеркуллер и перенастроенный блок управления увеличили мощность 2,5-литрового турбомотора с 400 до 510 л. с., а пиковый крутящий момент — с 500 до 600 Н∙м.

ABT RS3-R способен соперничать с суперкарами. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена на 300 км/час. Средний расход топлива составляет 9,6 л на 100 км.

Новый Audi RS3 ABT отличается измененной решеткой радиатора, а также карбоновым обвесом, диффузором, спойлером и декором. Кроме того, появились 20-дюймовые легкосплавные диски ABT с низкопрофильной резиной.

Читайте также Volkswagen и Audi отзывают электромобили из-за опасного дефекта

Тюнинг Audi RS3 коснулся и салона. Внутри улучшили отделку, а также установили спортивные передние сиденья с карбоновым каркасом.

Всего изготовят только 125 ABT RS3-R. Стоимость доработки автомобиля составляет 45 000 евро, еще минимум 66 000 евро стоит новый Audi RS3.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.