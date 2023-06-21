«Дія» запустила новую услугу для ФЛП — Федоров — Finance.ua
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«Дія» запустила новую услугу для ФЛП — Федоров

Личные финансы
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«Дія» запустила новую услугу для ФЛП — Федоров
«Дія» запустила новую услугу для ФЛП — Федоров
На портале «Дія» запустили услугу по закрытию ФЛП. Физические лица-предприниматели смогут сделать это в несколько кликов.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
«Она полностью автоматическая. Отсутствует какой-либо человеческий фактор. Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор», — написал он.
По его словам, информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР) — это делает невозможными ошибки.
«Вам нужно только проверить данные и поставить электронную подпись. Далее заявление обработается автоматически. Результат получите на почту и в личном кабинете гражданина на портале Дія», — добавил министр.
Ранее «Дія» запустила бета-тест закрытия ФЛП. С новой услугой можно будет не только открыть, но и закрыть ФЛП в несколько кликов.

Справка Finance.ua:

  • Количество новых бизнесов месяц-к-месяцу продолжает расти. В мае украинцы зарегистрировали 28,9 тысячи новых ФЛП и 3,6 тысячи новых компаний. Об этом пишет Опендатабот.
  • По данным SaaS-платформы для управления бизнесом RemOnline, в мае к апрелю объем заказов у ​​предпринимателей в сфере услуг и торговли вырос на 14%. Это даже больше, чем было в последний месяц перед большой войной.

Как работает «Дія.Підпис», и для чего он нужен

По материалам:
Finance.ua
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