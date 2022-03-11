«Дія» возобновила возможность генерировать международные COVID-сертификаты — Finance.ua
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«Дія» возобновила возможность генерировать международные COVID-сертификаты

Сегодня 16:08Личные финансы
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«Дія» возобновила возможность генерировать международные COVID-сертификаты«Дія» возобновила возможность генерировать международные COVID-сертификаты, Фото: Уніан
Международные COVID-сертификаты снова можно сгенерировать в приложении «Дія».
Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграм.
«У кого исчез международный COVID-сертификат в „Дії“, тот может заново его сгенерировать. Услуга снова доступна в приложении. Это особенно актуально для украинцев, эвакуировавшихся за границу», — заявил Федоров.
Он отметил, что даже в условиях войны Минцифры работает, чтобы все услуги были доступны каждому. «К слову, вы можете скачать сертификат в PDF-формате и сохранить на свой смартфон или распечатать», — добавил Федоров.

Справка Finance.ua:

  • украинцам, потерявшим работу из-за нападения россии, положено пособие от государства во время войны. Размер его — 6500 гривен, а оформляется оно через Дію по аналогии с «ковидной тысячей»;
  • программа начала работать с 7 марта 2022 года.
По материалам: Укрінформ
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