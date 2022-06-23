Citigroup оценил риски для мировой экономики — Finance.ua
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Citigroup оценил риски для мировой экономики

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Citigroup прогнозирует почти 50-процентную вероятность глобальной рецессии. Центральные банки спешат поднять процентные ставки, чтобы подавить инфляцию, частично вызванную последствиями войны россии против Украины и пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Рецессия становится «все более ощутимым риском» для экономики, сообщили аналитики Citigroup, оценивая вероятную траекторию глобального роста в течение следующих 18 месяцев.
Несколько центральных банков, в том числе Федеральная резервная система США, агрессивно повысили ставки по займам, поскольку стоимость жизни достигает рекордного уровня. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что центральный банк не пытается спровоцировать рецессию, но стремится взять цены под контроль.
«Глобальная экономика в настоящее время мигает желтым светом, что связано с постоянными потрясениями предложения, но также все чаще и с ужесточением политики Центральным банком и влиянием более жестких финансовых условий и более высокой инфляции на поведение потребителей», — говорится в сообщении Citigroup.
В нем отмечается, что, хотя риски рецессии были выше, все три сценария «мягкой посадки, более высокой инфляции и глобальной рецессии правдоподобны и должны оставаться в поле нашего зрения», с чем-то более близким к мягкой посадке в качестве базового сценария.

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По материалам:
РБК-Україна
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