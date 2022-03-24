Цифровая блокада отбросит россию на 30 лет назад — Федоров — Finance.ua

Цифровая блокада отбросит россию на 30 лет назад — Федоров

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Цифровая блокада отбросит россию на 30 лет назад — Федоров

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что цифровая блокада отбросит россию на 30 лет назад.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

«Цифровая блокада отбросит россию на 30 лет назад. Продолжаю рассказывать вам, какие техкомпании покидают рынок россии. Этот процесс продолжается, и он неотвратим. Работаем 24/7 над тем, чтобы в россии не осталось ни одной международной компании», — написал Федоров.

Так, приложение Netflix стало недоступным россиянам в Google Play и App Store.

Японская корпорация, производитель цифровой и бытовой техники Sharp приостановила поставки товаров в рф.

Французская банковская группа Credit Agricole заявила, что приостанавливает деятельность в россии.

Также банки Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG, Commerzbank AG и BNP Paribas SA сделали определенные шаги по сокращению бизнеса в россии.

Американская ІТ-компания Hewlett Packard Enterprise остановила бизнес в россии и беларуси.

Также компания перестала оказывать сервисную поддержку в этих странах.

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников EUMETSAT приостановила сотрудничество с россией, став последним агентством, связанным с погодой, которое ограничило обмен информацией после вторжения россии в Украину.

«Эксперты говорят, что данные, содержащие почти мгновенные измерения скорости и направления ветра, осадков и других факторов, могут оказаться решающими для планирования атаки с использованием биологического или химического оружия», — добавил Федоров.

Dukascopy Bank (штаб-квартира расположена в Женеве, Швейцария) прекратил выдачу платежных карт резидентам россии и все операции с картами резидентов рф.

Кроме того, банк больше не производит операции в российских рублях.

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