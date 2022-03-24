Apple запретила добавлять карты «Мир» в Apple Pay — Finance.ua
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Apple запретила добавлять карты «Мир» в Apple Pay

Сегодня 10:40Финтех и Карты
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Американская компания Apple запретила использовать карты «Мир» в своей платёжной системе Apple Pay, что подтверждают сразу несколько источников, пишет издание ixbt.
До этого момента карты «Мир» добавлялись без проблем, а с 24 марта это стало невозможно. Редакция портала попыталась проделать эту операцию и также столкнулась с проблемой.
Apple запретила добавлять карты «Мир» в Apple Pay
«Буквально на прошлой неделе в пресс-службе российской платёжной системы „Мир“ сообщали, что карты „Мир“ подключаются к сервисам бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В то же время использование уже добавленных карт пока возможно, в чём удалось убедиться, заплатив через Apple Pay картой «Мир» на MacBook.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: iXBT.com
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