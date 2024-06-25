Что такое умный счетчик на свет: преимущества и нюансы установки — Finance.ua

Что такое умный счетчик на свет: преимущества и нюансы установки Сегодня 08:33 — Личные финансы

Что такое умный счетчик на свет: преимущества и нюансы установки

Смарт-счетчики, интеллектуальные счетчики или «смарты» изготовлены из электронных компонентов и не имеют механических подвижных частей. От обычных счетчиков они отличаются большей функциональностью.

Об этом сообщают специалисты Могилев-Подольских электросетей.

Как говорят эксперты, смарт-счетчики не только рассчитывают количество потребленной электроэнергии, а также могут иметь следующие функции:

передавать показатели;

считать потребление электроэнергии по зонам суток;



измерять параметры сети (напряжения и т. п. );

); защищать от критических колебаний напряжения;



передавать информацию энергокомпаниям об аварийных ситуациях в сети;



выводить на экран информацию о задолженности;



долго хранить в памяти счетчика информацию, которая может быть считана для дальнейшей обработки или анализа.



Какая польза от умного счетчика для потребителя

Смарт-счетчики позволяют экономить деньги без изменения энергопотребления за счет перехода на зонный учет. «Умный счетчик» считает потребленную с 23:00 до 7:00 электроэнергию по тарифу меньше на 50%. Так что если включать мощные электроприборы в это время, например, бойлер или электродуховку, можно значительно уменьшить счет.

Также регулярное дистанционное считывание показателей счетчиков обеспечивает формирование квитанций с фактическими данными по количеству потребленной электроэнергии, если прибор учета работает в составе автоматизированной системы учета электроэнергии. То есть счетчик сам передает в энергокомпанию объем потребленной электроэнергии. На основе этих показаний поставщик электроэнергии формирует счет. Это очень удобно для тех потребителей, которые регулярно забывают передать показатели с 1 по 3-е число — им достаточно, получив квитанцию, сверить указанные в ней показатели со счетчиком.

Услугу перехода можно заказать, написав соответствующее заявление, предварительно поняв, оснащен ли ваш счетчик такой функцией.

Следует обратить внимание, что сама только установка счетчика не гарантирует уменьшение счета за свет. Чтобы экономия была более ощутима, следует использовать энергоемкие приборы преимущественно в заявленные часы. В современном доме такими приборами являются стиральные машины, бойлеры, электрокотлы и т. д. Именно их следует использовать в ночное время. Для уверенности в результате можно установить электромеханические таймеры, которые будут отключать выбранные приборы на день и включать их ночью.

Может ли смарт-счетчик «накрутить» лишнее

У смарт-счетчиков таких проблем нет. Даже когда счетчик вышел из строя, в большинстве случаев есть возможность получить информацию из его энергонезависимой памяти. А это позволяет установить точные показатели и дату выхода из строя счетчика.

Если же кажется, что счетчик все же накручивает слишком много, попробуйте выключить все электроприборы из розеток. После этого число киловатт-часов на табло должно перестать увеличиваться. Если этого не произошло — следует вызвать сертифицированное электричество для проверки исправности внутридомовой сети.

Может ли потребитель самостоятельно купить такой счетчик

Может, но только тот, который будет отвечать требованиям, но установить этот счетчик самостоятельно не выйдет — он должен быть должным образом параметризирован.

Куда обратиться, чтобы установить умный счетчик?

Купив счетчик, нужно обратиться в РЭС за направлением параметризации, отдать его в облэнерго для программирования вместе с паспортом счетчика, который подтверждает его происхождение.

«Документы на счетчик обязательны, поэтому важно совершать его покупку в специализированных магазинах, а не у соседа или на рынке», — говорят специалисты.

После программирования вместе со счетчиком клиенту выдадут акт параметризации многотарифного прибора учета.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.