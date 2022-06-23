Что такое криптовалютные пирамиды — Finance.ua

Что такое криптовалютные пирамиды

Сегодня 08:00 — Финтех и Карты

Криптовалютные пирамиды — это аналог «старых-добрых» финансовых пирамид. Схема та же. Жертвам мошенников обещают «золотые горы», привлекая этим в проект. Инвесторы вкладывают деньги и сначала даже могут производиться выплаты за счет новых инвесторов, чтобы привлечь еще больше пользователей.

Но когда организаторы пирамиды понимают, что привлечь больше простаков уже нельзя, они просто выводят чужие деньги.

Так же, как и в случае с предыдущим видом мошенничества, среди жертв немало тех, кто понимает, что участвует в пирамиде... Но надеется, что успеет спасти свои деньги раньше, чем организаторы закроют проект.

Могут использоваться элементы сетевого маркетинга. Каждому, кто привлек в систему нового инвестора, выплачивается вознаграждение.

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Так жертвы мошенничества, уже обманутые, но еще не понимающие этого сами, помогают пирамиде расти. Сущность финансовой пирамиды это не меняет, просто помогает увеличить объем привлеченных в нее средств. Но нет: именно организаторы схемы управляют возможностью вывода денег, жертвам просто не позволят ничего поделать.

К примеру, в случае с токеном Bitconnect деньги инвесторов «временно» блокировались на счете на 299 дней. Но при этом участникам пирамиды демонстрировалась доходность 40% в месяц. В виде ничего не значащих цифр на сайте проекта.

Можно упомянуть и недавний обвал токена Terra. Прокуратура Южной Кореи считает, что проект был обычной схемой «Понцы», ведь инвесторам обещали выплату 20% годовых в стейблкойнах UST, привязанных к доллару.

Интересно, что, несмотря на то, что схема финансовой пирамиды давно известна, каждый раз находится достаточно людей, чтобы дать мошенникам заработать.

Чтобы вас не обманули

Следует сразу насторожиться, если вы столкнетесь с рекламной кампанией, где вам гарантируют огромные прибыли.

Не забывайте все воспринимать со здоровой критикой, даже если в надежности схемы убеждают друзья или родственники. Любая апелляция к эмоциям вместо фактов — это уже колокольчик, который должен настораживать.



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Самый известный пример финансовой пирамиды — история OneCoin. Создатели этого токена обещали, что он станет «убийцей» Bitcoin и мировой валютой.

При этом майнить OneCoin было нельзя, его выпуском занимались исключительно его создатели, а любые финансовые операции проводились только на сайте проекта.

Несмотря на эти подозрительные ограничения, более трех миллионов человек вложили в проект около 4 миллиардов евро. В настоящее время организатора этой пирамиды Ружу Игнатову разыскивает Европол и ФБР, но пока безрезультатно.

Кстати, заработать больше на криптовалюте вы сможете, воспользовавшись EXMO — криптовалютной биржей, работающей в Украине, Польше и других странах.

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