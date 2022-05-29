Что сейчас происходит на рынке труда — Finance.ua

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Что сейчас происходит на рынке труда

Сегодня 19:00Личные финансы
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Одним из последствий войны в Украине стал рост безработицы в государстве. И даже те украинцы, которые не потеряли работу, не получают заработную плату в полном объеме.
Об этом заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.
«На сегодняшний день единственным источником данных о безработице является опрос граждан. Последние опубликованные данные — за апрель. По этим данным безработица выросла с 9 процентов в феврале до 27 процентов в марте и немного уменьшилась до 26 процентов в апреле. Только 34 процента украинцев, работавших по состоянию на начало войны, получали заработную плату за апрель в полном объеме», — заявил экономист.
Вышлинский также подчеркнул, что ожидает меньшего сокращения реальных доходов граждан, чем падение экономики.
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«В целом по году я бы ожидал меньшего сокращения реальных доходов граждан, чем падение экономики, где-то до 25 процентов. В частности, пенсии были осовременены на 14 процентов в марте, с учетом инфляции их реальное сокращение будет только на 5-10 процентов», — отметил экономист.
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По материалам: УНІАН
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