Что сейчас происходит на рынке труда — Finance.ua

Что сейчас происходит на рынке труда

Сегодня 19:00 — Личные финансы

Одним из последствий войны в Украине стал рост безработицы в государстве. И даже те украинцы, которые не потеряли работу, не получают заработную плату в полном объеме.

Об этом заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

«На сегодняшний день единственным источником данных о безработице является опрос граждан. Последние опубликованные данные — за апрель. По этим данным безработица выросла с 9 процентов в феврале до 27 процентов в марте и немного уменьшилась до 26 процентов в апреле. Только 34 процента украинцев, работавших по состоянию на начало войны, получали заработную плату за апрель в полном объеме», — заявил экономист.

Вышлинский также подчеркнул, что ожидает меньшего сокращения реальных доходов граждан, чем падение экономики.

«В целом по году я бы ожидал меньшего сокращения реальных доходов граждан, чем падение экономики, где-то до 25 процентов. В частности, пенсии были осовременены на 14 процентов в марте, с учетом инфляции их реальное сокращение будет только на 5-10 процентов», — отметил экономист.

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