Что делать, если на АЗС недолили горючее в бак автомобиля: пошаговая инструкция — Finance.ua

Что делать, если на АЗС недолили горючее в бак автомобиля: пошаговая инструкция Сегодня 05:05 — Личные финансы

Что делать, если на АЗС недолили горючее в бак автомобиля: пошаговая инструкция

Каждый потребитель при покупке автомобильного топлива на АЗС имеет те же права, что и посетители магазинов. Поэтому если был обнаружен недолив горючего, покупатель может потребовать немедленной проверки, а в случае отказа даже обращаться в суд.

Такое разъяснение предоставили специалисты Госпотребслужбы

В частности, если во время заправки автомобиля возникли сомнения в точности измерений колонкой и есть подозрение в недоливе, нужно:

обратиться к оператору автозаправочной станции;

оператор обязан немедленно провести контроль точности в отпуске дозы с помощью эталонного мерника (отклонение не должно превышать 0,5−1% в зависимости от плотности горючего);

в отпуске дозы с помощью эталонного мерника (отклонение не должно превышать 0,5−1% в зависимости от плотности горючего); если обнаружен недолив, потребителю должны вернуть деньги за отсутствующее горючее, а дальнейшее использование этой колонки прекращается до ремонта и проверки после ремонта.

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Если АЗС отказывается выполнить законные требования клиента, он имеет право обратиться с заявлением в территориальный орган Госпотребслужбы по месту нахождения АЗС. Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке.

«Судебная защита прав потребителей предусмотрена ст. 22 Закона „О защите прав потребителей“. При удовлетворении требований потребителя суд одновременно решает вопрос о возмещении морального (неимущественного) ущерба. Потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав» , — объяснили в Госпотребслужбе.

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