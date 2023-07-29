Что делать, если на АЗС недолили горючее в бак автомобиля: пошаговая инструкция — Finance.ua
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Что делать, если на АЗС недолили горючее в бак автомобиля: пошаговая инструкция

Личные финансы
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Что делать, если на АЗС недолили горючее в бак автомобиля: пошаговая инструкция
Что делать, если на АЗС недолили горючее в бак автомобиля: пошаговая инструкция
Каждый потребитель при покупке автомобильного топлива на АЗС имеет те же права, что и посетители магазинов. Поэтому если был обнаружен недолив горючего, покупатель может потребовать немедленной проверки, а в случае отказа даже обращаться в суд.
Такое разъяснение предоставили специалисты Госпотребслужбы.
В частности, если во время заправки автомобиля возникли сомнения в точности измерений колонкой и есть подозрение в недоливе, нужно:
  • обратиться к оператору автозаправочной станции;
  • оператор обязан немедленно провести контроль точности в отпуске дозы с помощью эталонного мерника (отклонение не должно превышать 0,5−1% в зависимости от плотности горючего);
  • если обнаружен недолив, потребителю должны вернуть деньги за отсутствующее горючее, а дальнейшее использование этой колонки прекращается до ремонта и проверки после ремонта.
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Если АЗС отказывается выполнить законные требования клиента, он имеет право обратиться с заявлением в территориальный орган Госпотребслужбы по месту нахождения АЗС. Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке.
«Судебная защита прав потребителей предусмотрена ст. 22 Закона „О защите прав потребителей“. При удовлетворении требований потребителя суд одновременно решает вопрос о возмещении морального (неимущественного) ущерба. Потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав» , — объяснили в Госпотребслужбе.
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По материалам:
Finance.ua
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