Сколько будет стоить топливо в июле-августе: прогноз эксперта — Finance.ua

Сколько будет стоить топливо в июле-августе: прогноз эксперта Сегодня 19:22 — Энергетика

Из-за возвращения довоенных налогов цены на горючее продолжат рост в июле и стабилизируются в начале августа.

Как сказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн на брифинге , налоговая нагрузка с 1 июля выросла на бензин на 11 гривен за литр, на дизельное топливо — на 8 гривен, на газ — на 3 гривны.

При этом он отметил, что сети АЗС будут вынуждены «прикрутить» свои наценки, ведь не заинтересованы в существенном росте стоимости горючего, потому что это отпугивает покупателей.

«Оптовый рынок начал расти еще в конце июня. По бензину цены выросли на 7,74 грн за литр, по дизтопливу — почти на 7 грн. То есть в этом рынке уже есть новые налоги, и можно их проектировать на будущие розничные цены», — сказал он.

По подсчетам эксперта, за первую неделю действия новых налогов бензин А-95 в рознице уже подорожал на 3,01 гривны в среднем до 47,90 гривны, дизтопливо подорожало на 3,45 гривны до 46,86 гривны и сжиженный газ подорожал на 1 47 до 23,39 гривны за литр.

Куюн считает, что в начале августа горючее в Украине будет продаваться уже по новым акцизам и цены стабилизируются.

Он также считает, что есть большие риски того, что значительная часть налогов, которую закладывают в стоимость горючего, не попадет в госбюджет из-за того, что вернулись ранее действовавшие схемы по «оптимизации налогообложения».

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УНІАН По материалам:

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