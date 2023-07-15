Сколько будет стоить топливо в июле-августе: прогноз эксперта — Finance.ua

Сколько будет стоить топливо в июле-августе: прогноз эксперта
Из-за возвращения довоенных налогов цены на горючее продолжат рост в июле и стабилизируются в начале августа.
Как сказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн на брифинге, налоговая нагрузка с 1 июля выросла на бензин на 11 гривен за литр, на дизельное топливо — на 8 гривен, на газ — на 3 гривны.
При этом он отметил, что сети АЗС будут вынуждены «прикрутить» свои наценки, ведь не заинтересованы в существенном росте стоимости горючего, потому что это отпугивает покупателей.
«Оптовый рынок начал расти еще в конце июня. По бензину цены выросли на 7,74 грн за литр, по дизтопливу — почти на 7 грн. То есть в этом рынке уже есть новые налоги, и можно их проектировать на будущие розничные цены», — сказал он.
По подсчетам эксперта, за первую неделю действия новых налогов бензин А-95 в рознице уже подорожал на 3,01 гривны в среднем до 47,90 гривны, дизтопливо подорожало на 3,45 гривны до 46,86 гривны и сжиженный газ подорожал на 1 47 до 23,39 гривны за литр.
Куюн считает, что в начале августа горючее в Украине будет продаваться уже по новым акцизам и цены стабилизируются.
Он также считает, что есть большие риски того, что значительная часть налогов, которую закладывают в стоимость горючего, не попадет в госбюджет из-за того, что вернулись ранее действовавшие схемы по «оптимизации налогообложения».
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