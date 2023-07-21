Что чаще всего отвлекает водителей от дороги во время поездки — исследование
В Skoda провели масштабное исследование, которое показало, что чаще всего отвлекает водителей от поездки. Опросы прошли десятки тысяч автомобилистов из Великобритании. Об этом рассказали на сайте automotiveblog.co.uk.
Около 70% британских водителей заявили, что дети часто отвлекают их во время вождения. Приблизительно каждый четвертый автомобилист чуть не попал в ДТП из-за этого.
Эксперты отметили, что такая тенденция связана с летними каникулами. В настоящее время обычно и совершаются основные семейные поездки.
Чаще всего водители отрываются от дороги из-за того, что дети начинают спорить и кричать. В большинстве случаев, чтобы успокоить их, нужно непосредственное участие водителя.
Около 53% водителей заявили, что отводят взгляд от дороги, чтобы отчитать своих детей. Из них 79% автомобилистов тратили на это менее 10 секунд.
В Министерстве транспорта поделились, что в 2021 году в Великобритании произошло 2336 ДТП из-за того, что водители отвлекаются от дороги. Автомобилисты не успевали вовремя отреагировать на ситуацию на дороге.
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