В Украине существенно выросли страховые выплаты при ДТП — Finance.ua

В Украине существенно выросли страховые выплаты при ДТП Сегодня 10:27 — Личные финансы

В Украине существенно выросли страховые выплаты при ДТП

В первом полугодии текущего года МТСБУ выплатило на 58,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это объясняется девальвационными и инфляционными процессами.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на данные InsuranceUA.

Как отмечается, Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) в 1 полугодии 2023 года произвело почти 4 тысячи выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 225 млн грн. Показатель количества выплат по сравнению с 2021 г. вырос на 6,5%, сумма выплат — на 58,8%.

«В январе-июне размер средней регламентной выплаты вырос с 37,9 тыс. грн до 56,5 тыс. грн или на 49%», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что рост средней выплаты обусловлен увеличением с 1 июля 2022 года страховых сумм, девальвационными и инфляционными процессами.

Самой весомой статьей остаются выплаты за ущерб, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (ставших виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО ), — 63,7% по количеству и 68,4% по сумме.

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MMR По материалам:

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