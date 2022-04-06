Что будет с тарифами на воду и электроэнергию: какие платежки получают украинцы в апреле — Finance.ua

Что будет с тарифами на воду и электроэнергию: какие платежки получают украинцы в апреле

Сегодня 15:01 — Личные финансы

Что будет с тарифами на воду и электроэнергию: какие платежки получают украинцы в апреле

Война и множество беженцев, которые покинули свои дома и не могут передавать показатели потребления воды, заставили изменить правила расчета платежей за воду.

Об этом пишет ТСН.ua

Как теперь украинцы будут платить за потребление воды

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что из-за невозможности для многих украинцев передавать показатели счетчиков, правила расчета платежей за воду изменены.

Объемы потребления указанных услуг во время войны снизились. Так, например, в Киеве среднесуточная подача воды уменьшилась почти вдвое. Чтобы избежать чрезмерных начислений, решили ввести корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение объемов поставки услуг в военное время по сравнению с мирным временем.

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С марта 2022 потребители будут получать счета по средним показателям потребления услуг. «Начисление (распределение) услуг централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения и централизованного водоотвода будут осуществляться с учетом корректирующего коэффициента для потребителей, которые не передавали показатели счетчиков воды или у которых такие счетчики отсутствуют», — отмечается в документе Министерства развития общин и территорий Украины.

Что будет с тарифами на электроэнергию

Этой весной правительством запланировано увеличение тарифов на электроэнергию, но из-за войны объемы оплаты упали почти на треть. Поэтому правительство решило заморозить цены на электроэнергию до конца войны.

В апреле тарифы на электроэнергию останутся на уровне 1,68 грн за кВт-ч. Будет действовать старая тарифная модель, согласно которой потребление электроэнергии до 250 кВт-ч/месяц нужно оплачивать исходя из расчета 1,44 грн за кВт-час, для потребляющих больше действует тариф 1,68 грн за кВт час.

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