Что будет с рынком недвижимости Киева в случае затяжной войны: прогноз эксперта — Finance.ua
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Что будет с рынком недвижимости Киева в случае затяжной войны: прогноз эксперта

Личные финансы
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Что будет с рынком недвижимости Киева в случае затяжной войны: прогноз эксперта
Что будет с рынком недвижимости Киева в случае затяжной войны: прогноз эксперта
В настоящее время спрос на жилье в Украине, в частности Киеве, остается рекордно низким. Ситуацию могут изменить хорошие новости с фронта и длительное отсутствие обстрелов. В таком случае украинцы станут проявлять интерес к жилью.
Об этом рассказал президент Союза специалистов по недвижимости Виктор Несин. Он подчеркнул, что война изменила планы покупателей и продавцов.

Спрос на столичное жилье остается низким

Спрос на жилье в Киеве остается низким — на 30 квартир откликается один претендент. Частично предложение сформировали те, кто с началом широкомасштабного вторжения россии в Украину покинул страну и не собирается возвращаться. Именно они распродают столичные квартиры.
«Покупателей стало меньше. Те, кто хотел разменять жилье и разъехаться с детьми, и сейчас хотят. Но многим война изменила планы», — рассказывает Виктор Несин.
Он подчеркивает, что стоимость аренды в Киеве упала. Больше всего — на элитное жилье.
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«Речь идет о квартирах, которые сдавали по 2 — 3 тысячи в месяц. Теперь за них просят вдвое меньше. Однокомнатные, которые до войны сдавались по 12 — 13 тысяч гривен в месяц, теперь по 7 — 8 тысяч гривен», — добавляет эксперт.
При этом, по его словам, стоимость аренды коммерческой недвижимости упала, прежде всего из-за отсутствия спроса. Компании, где это возможно, перевели значительную часть кадров на удаленную работу.
При этом цены на офисные помещения упали в 2 — 3 раза.
В то же время до сих пор есть спрос на торговую площадь. Это объясняется тем, что украинцы еще активно покупают лекарства и продукты, то есть арендовать такие помещения до сих пор выгодно.

Что будет с рынком недвижимости Киева в случае затяжной войны

По словам президента Союза специалистов по недвижимости, все будет зависеть от интенсивности обстрелов столицы. Если ситуация сохранится на сегодняшнем уровне, спрос на покупку жилья в Киеве будет постепенно расти, а аренда поднимется на 10 — 15%. Однако, если вскоре зафиксируют обстрел гражданской инфраструктуры, рисковать и вкладываться в недвижимость никто не захочет, уверен Несин.
Он также добавил, что Запад Украины, где в начале вторжения наблюдалось существенное повышение стоимости аренды, возвращает цены до довоенного уровня.
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По материалам:
Телеканал 24
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