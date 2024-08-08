Что будет с пенсиями — Finance.ua

Что будет с пенсиями Сегодня 21:00 — Личные финансы

Что будет с пенсиями

Несмотря на то, что пенсионные выплаты в Украине не очень высокие, есть еще одна угроза. Вскоре их вообще не может быть. Заявления чиновников, звучащие в последнее время, свидетельствуют лишь об одном: украинцам уже сейчас дали понять, что рассчитывать на государство не стоит.

В июне 2024 года первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак обратилась к гражданам с откровенным предупреждением: есть угроза того, что государство не сможет выплачивать пенсии украинцам, а потому следует уже сейчас откладывать деньги на старость.

Еще Марчак посоветовала работать как можно дольше, аргументировав это тем, что чем позже человек выйдет на пенсию, тем больше будут выплаты (на 0,5% за каждый дополнительный месяц после 60 лет и на 0,75% - если отсрочка более чем на 5 лет).

«К примеру, если вы получаете сегодня заработную плату на уровне средней по стране, у вас уже 35 лет стажа, то вы вправе выйти на пенсию в 60 лет. Но если вы добровольно отсрочите свой выход на пенсию до 65 лет, то размер вашей пенсии увеличится с 5424 до 7050 грн (или на 30%)», — пояснила Марчак.

Также чиновник отметила, что соотношение работающих украинцев и пенсионеров составляет один к одному, то есть украинская нация стареет, тогда как рождаемость упала. В таких условиях государство не сможет гарантировать пенсии для всех.

В то же время министр финансов Сергей Марченко в одном из своих интервью советовал украинцам делать взносы в Накопительный пенсионный фонд (НПФ) и говорил: те, у кого таких накоплений не будет, могут потерять пенсии.

То есть в Кабмине уже сейчас предупреждают, к чему нужно готовиться. Однако перспектива работать до глубокой старости, не имея возможности выйти на заслуженный отдых, никого не радует.

В то же время тенденция такова, что государство время от времени ужесточает условия выхода на пенсию. В 2024 году размер стажа, достаточного для этого, изменился. Оформить выход на пенсию по возрасту в 60 лет смогут украинцы со стажем 31 год, в 63 года — со стажем 21−31 год, в 65 лет — 15−21 год.

Если же до 65 лет у человека не набрался минимальный страховой стаж, то он не будет иметь права на пенсию по возрасту и будет получать социальную помощь от государства в размере, равном сумме прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — 2361 грн.

В то же время с 2028 года украинцев ждут очередные изменения: выйти на пенсию по возрасту в 60 лет будет невозможно, если у человека не будет 35 лет стажа.

Есть и хорошая новость: стаж можно докупить, государство это позволяет. Плохо только то, что далеко не все смогут себе это позволить. Особенно если значительную часть стажа надо докупить в сжатые сроки, а не хватает несколько лет.

Сколько это стоит? Сумма взносов за месяц равняется сумме минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на коэффициент 2.

Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной зарплаты, с 1 апреля 2024 года это 1760 грн. Следовательно, за каждый месяц стажа нужно будет заплатить по 3520 грн, а за каждый год — по 42 240 грн.

Как бы там ни было, такие заявления чиновников откровенно волнуют. А если государственные пенсии вообще отменят? Ведь страна получает ссуды от международных партнеров, которые рано или поздно придется отдавать. Что тогда будет с социальными выплатами? И как не стать от них зависимыми в почтенном возрасте?

Альтернатива очевидна — накопить на пенсию самостоятельно.

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