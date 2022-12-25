Что будет с курсом доллара: прогноз на начало следующего года — Finance.ua
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Что будет с курсом доллара: прогноз на начало следующего года

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Что будет с курсом доллара: прогноз на начало следующего года
Что будет с курсом доллара: прогноз на начало следующего года
Уровень международной финансовой поддержки позволяет НБУ на горизонте в ближайшие месяцы продолжать придерживаться политики фиксированного курса. Однако повышенный спрос может привести к росту курса на наличном рынке.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка «Авангард».
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«Несмотря на то, что темпы продаж по валютным резервам ускорились и, скорее всего, в январе также будут высокими, НБУ может сохранить официальный курс, а вместе с ним и коридор торгов на межбанке на нынешнем уровне», — сказал он.
По его словам, связь наличного сегмента валютного рынка с межбанковским валютным рынком сейчас существенно ограничена, из-за чего факторы сезонного повышения спроса на импортные товары (потребительские товары, энергоносители и т.п.) оказывают ограниченное влияние на курс в обменниках.
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«Но не исключено, что от притока гривны в конце года будет оживление спроса в наличном сегменте и определенное удорожание доллара в обменниках», — прогнозирует эксперт.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
РБК-Україна
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