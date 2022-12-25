Что будет с курсом доллара: прогноз на начало следующего года — Finance.ua

Что будет с курсом доллара: прогноз на начало следующего года Сегодня 17:19 — Валюта

Что будет с курсом доллара: прогноз на начало следующего года

Уровень международной финансовой поддержки позволяет НБУ на горизонте в ближайшие месяцы продолжать придерживаться политики фиксированного курса. Однако повышенный спрос может привести к росту курса на наличном рынке.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка «Авангард».

«Несмотря на то, что темпы продаж по валютным резервам ускорились и, скорее всего, в январе также будут высокими, НБУ может сохранить официальный курс, а вместе с ним и коридор торгов на межбанке на нынешнем уровне», — сказал он.

По его словам, связь наличного сегмента валютного рынка с межбанковским валютным рынком сейчас существенно ограничена, из-за чего факторы сезонного повышения спроса на импортные товары (потребительские товары, энергоносители и т.п.) оказывают ограниченное влияние на курс в обменниках.

«Но не исключено, что от притока гривны в конце года будет оживление спроса в наличном сегменте и определенное удорожание доллара в обменниках», — прогнозирует эксперт.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.