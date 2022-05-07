Что будет с ценами на горючее в Украине — Finance.ua

Что будет с ценами на горючее в Украине

Сегодня 19:00 — Энергетика

5 мая Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 31,19 грн/литр и дизтоплива — 35,63 грн/литр. С них рассчитывается предельная стоимость реализации горючего на автозаправочных станциях.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 37,69 грн за литр, на «обычное» дизтопливо — 42,63 грн за литр.

Сразу следует отметить, что в Украине пока нет рыночного ценообразования на топливо. Оно регулируется государством. А государственное регулирование в свою очередь зависит от мировых котировок. То есть, если цена в мире будет расти, она будет расти и в Украине.

«Спрогнозировать, что будет в мире очень тяжело, потому что рынок очень нестабильный именно из-за событий в Украине. Сейчас ожидаем реакцию рынков на эмбарго, которое должны объявить буквально на днях. Пока есть такое чувство, что значительных колебаний не будет, 10% плюс-минус. Цена в Украине, полагаю, будет где-то 40 грн/л плюс-минус 10%», — говорит директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Ничего плохого в госрегулировании цены на горючее нет. Напротив, по мнению Сергея Сапегина, ограничение цен на инфраструктурные товары, особенно во время войны, вполне обоснованно.

"Многочисленные расследования Антимонопольного комитета Украины о злоупотреблениях рыночной властью, картельных заговорах, ценовых договоренностях между операторами не оставляют сомнения, что для увеличения собственных доходов многие трейдеры применяют не только цивилизованные методы. Ценовые манипуляции только подтверждают это.

Кроме того, то, что конкуренция не привела к уходу с рынка «лишних» игроков, значит, что такая конкуренция на необходимом для этого уровне отсутствует. Поэтому регулирование цен является обоснованным и с этой стороны. Несмотря на войну, далеко не все розничные операторы соблюдают введенные государством ограничения. Здесь и прямое нарушение требований в отношении цен, и топливные карты с более высокими ценами, и непрозрачные системы «лояльности». И если в мирное время это только административные правонарушения, то в военное — похоже на мародерство", — объясняет Сапегин.

Единственный нюанс — насколько корректно государственное регулирование. Его несбалансированность и стала еще одной причиной, из-за чего и возник нынешний дефицит.

«Формула, по которой происходит государственное регулирование цены, не была откорректирована должным образом под новые реалии рынка. А новые реалии — это очень дорогостоящая логистика, которая не была заложена. В течение всего апреля мы имели ситуацию, когда себестоимость нефтепродуктов была выше цены, которую устанавливал Кабмин. Многие компании, особенно маленькие, средние, просто не импортировали горючее, потому что заранее видели убыточность этой деятельности. Сейчас правительство якобы сделало работу над ошибками, внесло необходимые коррективы. Сейчас формула вроде бы сбалансирована, все довольны. Проблема в другом — просто физически нет горючего. Его нужно привезти», — объясняет Сергей Куюн.

Если же вернуться к вопросу стоимости топлива, то уже сегодня цены на АЗС выше рекомендованных государством, говорит Сергей Сапегин.

«Некоторые комментаторы прочат цену и в 100 грн за литр. Учитывая мощность нефтяного лобби во властных коридорах, а иногда и безнаказанность за нарушения, не только не исключаю, а считаю, что сейчас, во время войны, некоторые участники рынка будут и уже получают сверхприбыли. Поэтому правительству следовало бы более жестко отстаивать интересы государства и его граждан и гарантировать эффективное функционирование рынка. В этом плане сделано далеко не все. Напомню, что только одна „лишняя“ копейка в цене горючего — это 100 млн грн в год, изъятые бессовестными дельцами из карманов украинских потребителей», — отмечает эксперт.

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