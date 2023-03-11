Что будет, если не платить штрафы за нарушение ПДД — Finance.ua

Что будет, если не платить штрафы за нарушение ПДД Сегодня 08:14 — Технологии&Авто

Юристы рассказали, можно ли не платить штрафы за нарушение ПДД, и чем грозит такая неуплата.

Какие действия могут быть после наложения штрафа

После получения постановления о наложении штрафа, у водителя есть возможность выбрать один из двух вариантов: или обжаловать штраф в установленном порядке, или оплатить его. На обжалование предусмотрено 10 календарных дней, на оплату — 15 дней.

Если водитель обжалует штраф, то оплачивать его не нужно до решения вопроса в суде или ином органе, куда подана жалоба.

Если же водитель не обжалует штраф, то, соответственно, он должен его оплатить. В случае неуплаты штрафа в предусмотренный срок постановление передается на принудительное взыскание в отдел исполнительной службы. И тогда начинаются все негативные последствия.

В порядке принудительного исполнения постановления с правонарушителя взимается двойной размер штрафа и расходы на исполнительное производство. Однако, это еще не все проблемы, которые могут возникнуть в таких ситуациях. Фактически должника могут ожидать неожиданности похуже.

Банковские счета

Исполнительная служба в первую очередь налагает арест на средства, находящиеся на банковских счетах должника. В результате вы не сможете пользоваться своими банковскими картами ни в торговых заведениях, ни перечислить кому-то средства. Через некоторое время сумма штрафа с расходами на исполнительное производство списывается со счета.

Как исключение, во время военного положения физические лица могут производить расходные операции с «арестованных» счетов, при условии, если сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 100 тысяч гривен.

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Арест имущества

Если отсутствуют средства на счете, исполнитель налагает арест на движимое или недвижимое имущество. Арест может быть наложен, в частности, на транспортные средства, квартиры, особняки и т.д.

Наиболее опасно наложение ареста на транспортные средства и объявление их в розыск. Объявление автомобиля в розыск является основанием для временного задержания инспекторами полиции.

Как бы странно это ни звучало, но за неуплату 340 грн штрафа, во время остановки автомобиля полицией, такое транспортное средство будет задержано и доставлено на штрафплощадку. Расходы на эвакуатор и хранение автомобиля на штрафплощадке несет водитель и возмещение таких расходов не предусмотрено.

Заработная плата

Если у должника отсутствуют денежные средства на счетах и имущество, может быть обращено взыскание на заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы. Возможность такого взыскания временно остановлена только во время военного положения.

Запрет выезда за границу

Если у должника отсутствуют расчетные счета и движимое или недвижимое имущество, исполнительная служба может через суд запретить выезд за границу. Особенностью этого запрета в том, что исполнитель не имеет права наложить такой запрет самостоятельно. С этой целью он может обратиться в суд с просьбой установить ограничения в праве выезда за границу до погашения задолженности.

Хуже всего то, что гражданин может быть не уведомлен о таком ограничении в праве выезда за границу. При попытке уехать за границу должника может ожидать неприятный сюрприз — пограничники просто не выпустят его за пределы Украины.

Придется возвращаться домой. Особенно досадно, когда оплачены билеты на дорогу, забронированы отели или путевки. Эти расходы должнику никто тоже не вернет.

Отметим, что это лишь отдельные примеры досадных неожиданностей, которые могут произойти с водителем, который не оплатил штраф или не обжаловал его. И этот перечень не является исчерпывающим.

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MMR По материалам:

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