«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе упала вдвое — Finance.ua

«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе упала вдвое

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«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе упала вдвое

Национальный банк Украины на неделе с 4 по 8 апреля снова больше продал валюты, чем купил: долларов — на $211 млн, евро — на EUR84,9 млн, неделей ранее «чистая» продажа составила $282,1 млн и EUR299,8 млн.

Согласно информации НБУ, за эту неделю он купил всего $11,5 млн и EUR5,5 млн, в то же время продажи составили $222,5 млн и EUR90,3 млн.

Как сообщалось, в первые полторы недели после развязанной россией 24 февраля войны «чистая» покупка Нацбанком валюты составляла $690,3 млн и EUR20 млн, поскольку запрет на покупку валюты еще только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.

Однако в последующие недели объем покупки валюты центробанком стал падать, в то время как объемы ее продаж — увеличиваться. В то же время прошлая неделя стала первой, когда тенденция роста «чистых» продаж прекратилась, и ее объемы даже немного снизились по сравнению с предыдущей неделей: до эквивалента $611,9 млн с $618,6 млн неделей ранее, а на этой неделе они упали сразу в два раза.

В целом с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 778,8 млрд и EUR80,2 млн, а продал $4 млрд 501,9 млн и EUR1 млрд 82,7 млн, в том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 121,9 млн и EUR80,2 млн, а продажа $1 млрд 731,7 млн и EUR1 млрд 82,7 млн.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2022 года, согласно предварительным данным, составили $28 млрд 107,5 млн (в эквиваленте), что на 2% больше, чем на начало марта ($27,538 млрд).

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