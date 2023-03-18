Число чиновников в Украине за год сократилось на 5%: в каком ведомстве работает больше всего — Finance.ua

Число чиновников в Украине за год сократилось на 5%: в каком ведомстве работает больше всего Сегодня 22:40 — Казна и Политика

Число чиновников в Украине за год сократилось на 5%: в каком ведомстве работает больше всего

По состоянию на 1 января 2023 года в 109 органах государственной власти фактически работали 175,8 тыс. человек. В 2022 году фактическая численность работников этих органов снизилась на 9,6 тыс. человек (на 5,2%).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По данным Минфина, наибольшая численность работников была в Государственной налоговой службе, — 23,2 тысячи человек и Пенсионном фонде — 20,3 тысячи человек.

В целом в органах государственной власти на начало 2023 года функционирует Секретариат КМУ и 18 министерств, 20 служб, 15 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местные государственные администрации и 6 органов судебной власти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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