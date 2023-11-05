Чеки собирать не нужно: как будет происходить компенсация сделанного за свой счет ремонта — Finance.ua
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Чеки собирать не нужно: как будет происходить компенсация сделанного за свой счет ремонта

Личные финансы
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Чеки собирать не нужно: как будет происходить компенсация сделанного за свой счет ремонта
Чеки собирать не нужно: как будет происходить компенсация сделанного за свой счет ремонта
С 1 января 2024 года граждане смогут получить компенсации за сделанный за свой счет ремонт жилья, которое было повреждено в результате войны рф против Украины.
Об этом рассказала глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк в эфире Общественного.
«Те люди, которые тратили свои собственные средства или брали займы у банка на восстановление своего жилья, получат от государства соответствующую компенсацию», — сообщила она.
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Народная депутат подчеркнула, что программа будет работать аналогично первому этапу программы «єВідновлення».
Также будет соответствующий чек-лист, где будет зафиксирована стоимость каждого поврежденного элемента. Это будет средняя цена. Для этого не нужно собирать чеки. Достаточно иметь только фотофиксацию повреждений в момент начала ремонтных работ", — пояснила Елена Шуляк.
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Подать заявку на получение компенсации можно через приложение «Дія», порядок подачи документов аналогичен тому, как подавать по программе «єВідновлення» по разрушенному жилью.
«В дальнейшем нужно будет допустить представителей комиссий к осмотру жилья, чтобы зафиксировать повреждения и их стоимость. В громадах уже созданы соответствующие комиссии, где 30% членов могут составлять представители громад организаций. Они могут помогать тем представителям комиссии, которые имеют строительное образование — будут контролировать процесс. И потом человек получает средства, которые сможет тратить на другое. Максимальная сумма компенсации — до 200 тыс. грн. Но правительство разрабатывает возможность увеличить компенсацию», — сказала глава партии.

«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🏠

По материалам:
Finance.ua
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