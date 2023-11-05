Чеки собирать не нужно: как будет происходить компенсация сделанного за свой счет ремонта — Finance.ua

Чеки собирать не нужно: как будет происходить компенсация сделанного за свой счет ремонта Сегодня 11:00 — Личные финансы

Чеки собирать не нужно: как будет происходить компенсация сделанного за свой счет ремонта

С 1 января 2024 года граждане смогут получить компенсации за сделанный за свой счет ремонт жилья, которое было повреждено в результате войны рф против Украины.

Об этом рассказала глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк в эфире Общественного.

«Те люди, которые тратили свои собственные средства или брали займы у банка на восстановление своего жилья, получат от государства соответствующую компенсацию», — сообщила она.

Народная депутат подчеркнула, что программа будет работать аналогично первому этапу программы «єВідновлення».

Также будет соответствующий чек-лист, где будет зафиксирована стоимость каждого поврежденного элемента. Это будет средняя цена. Для этого не нужно собирать чеки. Достаточно иметь только фотофиксацию повреждений в момент начала ремонтных работ", — пояснила Елена Шуляк.

Подать заявку на получение компенсации можно через приложение «Дія», порядок подачи документов аналогичен тому, как подавать по программе «єВідновлення» по разрушенному жилью.

«В дальнейшем нужно будет допустить представителей комиссий к осмотру жилья, чтобы зафиксировать повреждения и их стоимость. В громадах уже созданы соответствующие комиссии, где 30% членов могут составлять представители громад организаций. Они могут помогать тем представителям комиссии, которые имеют строительное образование — будут контролировать процесс. И потом человек получает средства, которые сможет тратить на другое. Максимальная сумма компенсации — до 200 тыс. грн. Но правительство разрабатывает возможность увеличить компенсацию», — сказала глава партии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.