Украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное из-за войны жилье, выплатят компенсацию: Зеленский подписал законопроект — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное из-за войны жилье, выплатят компенсацию: Зеленский подписал законопроект

Недвижимость
95
Украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное из-за войны жилье, выплатят компенсацию: Зеленский подписал законопроект
Украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное из-за войны жилье, выплатят компенсацию: Зеленский подписал законопроект
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 10 063 «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины, и Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины».
Документ расширяет формы компенсации для украинцев, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.
Читайте также
Теперь граждане, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату по программе «єВідновлення».
Законопроект предусматривает предоставление денежной компенсации за приобретенную строительную продукцию и/или выполненные ремонтные работы на поврежденном объекте недвижимого имущества за собственные средства.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 5 октября проголосовала за выплату компенсаций украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье.

Программа компенсаций за полностью уничтоженное жилье уже с ноября 🏠

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.