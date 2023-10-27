Украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное из-за войны жилье, выплатят компенсацию: Зеленский подписал законопроект — Finance.ua

Украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное из-за войны жилье, выплатят компенсацию: Зеленский подписал законопроект
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 10 063 «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины, и Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины».
Документ расширяет формы компенсации для украинцев, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.
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Теперь граждане, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату по программе «єВідновлення».
Законопроект предусматривает предоставление денежной компенсации за приобретенную строительную продукцию и/или выполненные ремонтные работы на поврежденном объекте недвижимого имущества за собственные средства.
Справка Finance.ua:
- Верховная Рада 5 октября проголосовала за выплату компенсаций украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье.
Программа компенсаций за полностью уничтоженное жилье уже с ноября 🏠
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