Чехия объявила о серьезных изменениях для беженцев — Finance.ua
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Чехия объявила о серьезных изменениях для беженцев

Мир
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Чехия объявила о серьезных изменениях для беженцев
Чехия объявила о серьезных изменениях для беженцев
Правительство Чехии намерено внедрять более жесткую политику в отношении искателей убежища и иностранных граждан, проживающих в стране. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение в парламенте уже в апреле 2025 года.
Как планируют усилить законодательство и кого коснутся новые правила в Чехии, рассказываем со ссылкой на CTK.

Чего ждать беженцам в Чехии в 2025-м

Чешские власти объявили о реформе миграционной политики страны, которая предусматривает значительные изменения, направленные на усиление надзора за иностранными гражданами и ускорение процессов депортации.
Основные изменения:
  • высланные иностранцы не смогут повторно подать заявление на убежище;
  • если другая страна ЕС приняла решение о депортации, Чехия не будет пересматривать его;
  • решения об отказе в приюте и депортации будут приниматься одновременно;
  • суд должен рассматривать вопрос о депортации в случае осуждения мигранта за преступление;
  • мигрантов обяжут проходить эпидемиологический скрининг;
  • полиция и власти получат доступ к информации с мобильных мигрантов для идентификации;
  • власть сможет контролировать место жительства искателей убежища, ограничивать их социальные гарантии и доступ к работе;
  • ускорят рассмотрение дел о международной защите — от 5 недель до года.
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Это меры по усилению безопасности в стране, но организации по защите прав мигрантов критикуют их, называя политическим маневром накануне предстоящих выборов.
К слову, согласно отчету Министерства внутренних дел, в прошлом году Чехия получила 1363 заявления о предоставлении международной защиты. Большинство из них поступило от граждан Узбекистана, Украины и Вьетнама.
По материалам:
Телеканал 24
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