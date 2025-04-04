Чехия объявила о серьезных изменениях для беженцев — Finance.ua

Чехия объявила о серьезных изменениях для беженцев
Правительство Чехии намерено внедрять более жесткую политику в отношении искателей убежища и иностранных граждан, проживающих в стране. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение в парламенте уже в апреле 2025 года.
Как планируют усилить законодательство и кого коснутся новые правила в Чехии, рассказываем со ссылкой на CTK.
Чего ждать беженцам в Чехии в 2025-м
Чешские власти объявили о реформе миграционной политики страны, которая предусматривает значительные изменения, направленные на усиление надзора за иностранными гражданами и ускорение процессов депортации.
Основные изменения:
- высланные иностранцы не смогут повторно подать заявление на убежище;
- если другая страна ЕС приняла решение о депортации, Чехия не будет пересматривать его;
- решения об отказе в приюте и депортации будут приниматься одновременно;
- суд должен рассматривать вопрос о депортации в случае осуждения мигранта за преступление;
- мигрантов обяжут проходить эпидемиологический скрининг;
- полиция и власти получат доступ к информации с мобильных мигрантов для идентификации;
- власть сможет контролировать место жительства искателей убежища, ограничивать их социальные гарантии и доступ к работе;
- ускорят рассмотрение дел о международной защите — от 5 недель до года.
Это меры по усилению безопасности в стране, но организации по защите прав мигрантов критикуют их, называя политическим маневром накануне предстоящих выборов.
К слову, согласно отчету Министерства внутренних дел, в прошлом году Чехия получила 1363 заявления о предоставлении международной защиты. Большинство из них поступило от граждан Узбекистана, Украины и Вьетнама.
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