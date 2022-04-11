Часть клиентов российского ВТБ «потеряли» свои американские акции из-за санкций — Finance.ua

Часть клиентов российского ВТБ «потеряли» свои американские акции из-за санкций

Сегодня 19:12 — Фондовый рынок

После наложения западных санкций на ряд российских банков, в том числе ВТБ, они начали переносить инвестсчета клиентов другим брокерам, но некоторые портфели акций потерялись.

Об этом пишет российский Forbes

Благодаря введенным санкциям США против «ВТБ банка», «Открытие» и Совкомбанка брокерские подразделения этих банков лишились возможности проводить транзакции в долларах и какие-либо сделки с иностранными контрагентами.

Как следствие, для клиентов брокеров этих банков торговля иностранными бумагами стала невозможной. Чтобы клиенты не потеряли свои инвестиции, брокерские части «ВТБ банка» и «Открытия» стали уведомлять клиентов о переводе их иностранных бумаг на счета других брокеров. ВТБ переводил клиентов на обслуживание в брокерские подразделения «Альфа-банка» (впоследствии тоже оказавшийся под санкциями) и Россельхозбанка.

Но часть клиентов банка сетуют, что их счета так и не перенесли другим брокерам. В ВТБ говорят, что проблема заключается во внутренних документах по работе со сторонними брокерами.

После санкций на «Альфа-банк» он тоже стал переводить брокерские счета третьей компании «А-інвестиції», которую основал сам банк и его сотрудники. В новой структуре 34% принадлежит «Альфа-банку», а руководителю брокерского бизнеса «Альфа-банка» Илье Васильеву и руководителю дирекции брокерских операций банка Сергею Рыбакову — по 33%.

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