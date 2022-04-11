Часть клиентов российского ВТБ «потеряли» свои американские акции из-за санкций — Finance.ua

Благодаря введенным санкциям США против «ВТБ банка», «Открытие» и Совкомбанка брокерские подразделения этих банков лишились возможности проводить транзакции в долларах и какие-либо сделки с иностранными контрагентами.
Как следствие, для клиентов брокеров этих банков торговля иностранными бумагами стала невозможной. Чтобы клиенты не потеряли свои инвестиции, брокерские части «ВТБ банка» и «Открытия» стали уведомлять клиентов о переводе их иностранных бумаг на счета других брокеров. ВТБ переводил клиентов на обслуживание в брокерские подразделения «Альфа-банка» (впоследствии тоже оказавшийся под санкциями) и Россельхозбанка.
Но часть клиентов банка сетуют, что их счета так и не перенесли другим брокерам. В ВТБ говорят, что проблема заключается во внутренних документах по работе со сторонними брокерами.
После санкций на «Альфа-банк» он тоже стал переводить брокерские счета третьей компании «А-інвестиції», которую основал сам банк и его сотрудники. В новой структуре 34% принадлежит «Альфа-банку», а руководителю брокерского бизнеса «Альфа-банка» Илье Васильеву и руководителю дирекции брокерских операций банка Сергею Рыбакову — по 33%.