Цены растут: сколько стоит бензин на ОККО, WOG, «БРСМ» и «Укрнафте» — Finance.ua
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Цены растут: сколько стоит бензин на ОККО, WOG, «БРСМ» и «Укрнафте»

Сегодня 18:35Личные финансы
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Ситуация с топливом в Украине остается весьма сложной: на АЗС наблюдается дефицит горючего, очереди за бензином и высокие цены на него.
По данным AutoRia, стоимость горючего на OKKO и WOG:
  • А-95+ — в наличии нет;
  • А-95 — 37,68 грн.;
  • А-92 — в наличии нет;
  • ДТ — 42,63 грн;
  • газ — 31,97 грн.
Цена на АЗС «Укрнафте»:
  • А-95+ — в наличии нет;
  • А-95 — 37,68 грн.;
  • А-92 — 36,68 грн.;
  • ДТ — 42,63 грн;
  • газ — 31,37 грн.
«Однако данные на сайте говорят одно, а в реальности на табло заправка выставила стоимость 60 грн за литр А-95. Соответственно клиентов на этой заправке не было вовсе, в отличие от ситуации с WOG, где 7 мая едва ли не во всех областях выстроились длиннющие очереди», — пишет Сегодня.
Цена на АЗС «БРСМ»:
  • А-95+ — в наличии нет;
  • А-95 — в наличии нет;
  • А-92 — в наличии нет;
  • ДТ — 44,74 грн;
  • газ — 33,29 грн.
Из-за нехватки топлива сети заправок ввели ограничения на объем, который могут продать в одни руки. До 10 литров продают клиентам WOG при наличии их карты лояльности PRIDE.
Водители могут получить до 10 литров горючего PULLS 95 и PULLS Diesel на ОККО, если имеют карту Fishka. Если такой карты нет, то продают максимум пять литров горючего. Таким способом пытаются приберечь бензин и дизель для защитников, медиков и служб критической инфраструктуры.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

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По материалам: Сьогодні
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