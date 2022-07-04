Цены на земельных аукционах растут в 3-4 раза — Finance.ua
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Цены на земельных аукционах растут в 3-4 раза

Аграрный рынок
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Цены на земельных аукционах растут в 3-4 раза
Цены на земельных аукционах растут в 3-4 раза
Даже в военное время земельный рынок остается активным. Так, на рынке аренды земли в марте успешно прошли 40% торгов — рост цен по ним зафиксирован примерно в 4 раза.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«Сейчас ситуация, с нашей точки зрения, нормализуется. Процент успешных торгов держится на уровне 40%, что недалеко от довоенного уровня. Рост цены при этом на торгах — в среднем в 3–3,5 раза», — рассказала первая заместитель директора ГП «Прозорро.Продажи» Дарья Марчак.
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Она добавила, что в системе наблюдается большая активность физических лиц. И хотя граждане не привыкли к аукционам как к способу приобретения имущества, в частности, это касается и рынка земли, даже частные лица стали использовать электронные аукционы, чтобы искать справедливую рыночную цену на свои активы.

Справка Finance.ua:

  • в течение последнего года средневзвешенная цена за гектар по Украине составляла 37 819 грн, однако в условиях военного положения она уменьшилась и соответственно составляет 31 010 грн;
  • из-за российской агрессии не состоялось более 50 тыс. сделок купли-продажи земли, а землевладельцы недополучили 4,2 млрд грн.

Как выбрать и проверить земли под инвестирование и обезопасить себя от мошенников

По материалам:
agrotimes.ua
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