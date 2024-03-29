Цены на квартиры в Киеве снова выросли: сколько стоит «квадрат» — Finance.ua

Цены на квартиры в Киеве снова выросли: сколько стоит «квадрат»
Квартиры на вторичном рынке Киева ощутимо подорожали. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры здесь выросли более чем на 6 000 грн — со средних 53 453 грн до 59 520 грн. Заметно подорожали они и за месяц — почти на 3800 грн.
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год рост цен превысил 9500 грн.
Цена «квадрата» в 1-комнатных квартирах
Для 1-комнатных квартир, по данным аналитиков, владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость «квадрата» в 45 000 грн. По такой цене формируется 7,7% объявлений о продаже недвижимости.
Также часто можно встретить цену 50 400 грн — 7,5%. А кроме того:
- 48 000 грн — 6,9%;
- 51 000 грн — 6,6%;
- 57 000 грн — 6,3%.
В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости «квадрата» в 9 000 и 15 000 грн. Таких объявлений — 0,1%.
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В каких районах дороже всего
Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе — в среднем 82 630 грн. А кроме того, в:
- Шевченковском — 73 431 грн;
- Голосеевском — 62 450 грн;
- Соломенском — 61 603 грн.;
- Днепровском — 60 234 грн;
- Оболонском — 59 673 грн.
Где самые низкие цены
Самые низкие зафиксированы в Деснянском районе — 45 012 грн. А также:
- Святошинском — 50 195 грн;
- Подольском — 53 933 грн;
- Дарницком — 54 739 грн.
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