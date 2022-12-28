Цены на газ в 2023 году: поставщики обнародовали тарифы на январь — Finance.ua
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Цены на газ в 2023 году: поставщики обнародовали тарифы на январь

Личные финансы
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Цены на газ в 2023 году: поставщики обнародовали тарифы на январь
Цены на газ в 2023 году: поставщики обнародовали тарифы на январь
В январе 2023 года цена газа для населения остается стабильной по сравнению с декабрем 2022 года. В первом месяце нового года стоимость голубого топлива для бытовых потребителей колеблется у разных поставщиков в пределах от 7,70 до 9,99 грн.
Об этом пишет ГазПравда.
Цены на январь обнародовали 9 компаний, которые будут поставлять газ бытовым потребителям.
Самые низкие тарифы у компаний:
  • 7,70 грн за куб предлагает компания «Эру Людям»;
  • 7,799 грн за куб — «Энерджи Трейд Групп». Также в компании до апреля 2023 будет действовать сезонное предложение — акционный тариф «Черная пятница», цена газа в котором составляет 7,699 грн за кубометр;
  • 7,96 грн за куб предлагает Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»;
  • 7,98 грн за куб — «Прикарпат Энерго Трейд»;
  • 7,99 грн за куб — «Полтавагаз Сбыт».
Цена газа еще у четырех поставщиков колеблется от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
Инфографика: ГазПравда
Инфографика: ГазПравда
Около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Они получают газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр. Таким образом население защищено от стремительных колебаний цены на европейских рынках.
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Напомним, что некоторые из небольших частных поставщиков имеют низкие годовые цены на газ, но предлагают такую стоимость только «старым» потребителям. А новым потенциальным клиентам предлагается только месячная цена, которая может оказаться существенно выше годовой. Перед подключением к новому поставщику рекомендуется тщательно изучать и уточнять условия и тарифные планы.
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По материалам:
Finance.ua
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