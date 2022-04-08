Центробанк рф снизил ключевую ставку до 17%: говорят, риски перестали нарастать — Finance.ua

Центробанк рф снизил ключевую ставку до 17%: говорят, риски перестали нарастать

Центробанк рф принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 б.п. — до 17% годовых, в регуляторе заявляют о сложных внешних условиях для российской экономики.

Об этом сообщается в Telegram-канале Центробанка рф.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала», — говорится в заявлении.

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Как заявляют в банке, решение отражает «изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков финансовой стабильности».

ЦБ предполагает возможность продолжения понижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Банк россии принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% годовых 28 февраля. Повышение ключевой ставки произошло на фоне войны рф в Украине и санкций ЕС, США и других стран против агрессора.

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