Центр коммунального сервиса присоединился к сервису «Дія» — Finance.ua

Центр коммунального сервиса присоединился к сервису «Дія» Сегодня 15:14 — Личные финансы

УК «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) совместно с Министерством цифровой трансформации Украины ввели идентификацию потребителей и получение копий документов с помощью шеринга в приложении «Дія». По мнению специалистов, это сделает сервис еще более удобным и быстрым.

Об этом сообщил коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса».

Что это даст

Возможность поделиться цифровыми документами доступна уже во всех точках приема потребителей ЦКС. Использование инновационного сервиса упрощает процесс подачи необходимых заявлений, ведь с помощью мобильного приложения «Дія» посетители центров могут передавать копии цифровых документов в несколько кликов.

Как отметил концерн, кроме оптимизации процесса приема заявлений, шеринг решает проблему редких случаев, когда потребители забывают или не успевают сделать копии необходимых документов и для решения вопроса приходится переносить визит на другое время.

Как это работает

Чтобы поделиться цифровой копией ID-карты, загранпаспорта, идентификационного кода, свидетельства о рождении или справки внутриперемещенного лица (ВПЛ), потребителю нужно только:

зайти в приложение «Дія»;

открыть сканер QR-кодов (находится в правом верхнем углу раздела «Документы»);

отсканировать QR-код, предоставленный специалистом ЦКС;

подтвердить передачу копий документов в приложении — ввести код собственного «Дія.Підпис».

Цифровые копии документов будут автоматически передаваться специалисту «Центра коммунального сервиса», который прикрепит их к заявлению потребителя для дальнейшей обработки заявления.

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